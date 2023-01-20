BBB 23: Fred Nicácio aconselha Larissa sobre termo 'capacitista'

Fred Nicácio e Larissa conversam sobre capacitismo no BBB 23 Crédito: Globo

Fred Nicácio e Larissa tiveram uma conversa tranquila, mas importante, na tarde desta quinta, 19. A sister assistiu as imagens da primeira festa do BBB 23, que aconteceu na noite desta quarta, e disse que estava descalça igual a uma "retardada". O brother aconselhou a colega de confinamento a não usar o termo por ser capacitista.

Nicácio reforçou que está se educando sobre o assunto há alguns anos e que ouve termos como esse com estranheza. A professora de educação física concordou com o médico e disse que outras pessoas não perceberam o ato falho. "Pra você, soou estranho. Já para outros, passou despercebido", afirmou.

Fred, então, trouxe outros exemplos envolvendo expressões capacitistas. "É tipo assim: 'vou me fazer de João sem braço'. Isso não é maneiro. Isso é capacitismo. Porque para pessoas que não têm braço, isso reforça um estereótipo muito ruim. 'Olha lá, eu estava descalça igual uma retardada'. Porque parece que 'retardada' é uma pessoa que está sempre 'ãããã'. Entendeu? Tem coisa que a gente nem discute. Se a PCD [Pessoa com Deficiência] falou, a gente [concorda]: 'Ah, tá. Entendi'", concluiu o brother.

Em seguida, os dois se abraçaram e a sister relembrou de como os estereótipos estão enraizados. "É isso. Cada pessoa é criada em um tipo de lugar e acaba escutando isso [expressões capacitistas], virando um hábito. E nunca ninguém chegou em mim e me falou isso. Nunca parei para pensar. Pode ser que eu ainda fale devido ao hábito, mas na hora vou ver que estarei errada, até eu educar", finalizou.