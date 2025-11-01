Editorias do Site
Baterista do CPM 22 é hospitalizado e banda cancela show em festival

CPM 22 cancelou uma apresentação que aconteceria neste sábado (1º) no Solária Festival, em Caxias do Sul (RS)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 13:29

Daniel Siqueira Alvarenga
Por ordem médica, Daniel Siqueira Alvarenga não pode viajar Crédito: Reprodução @Danielsiqueira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CPM 22 cancelou uma apresentação que aconteceria neste sábado (1º) no Solária Festival, em Caxias do Sul (RS), devido à hospitalização do baterista Daniel Siqueira Alvarenga.

A banda não informou o motivo da hospitalização. Por ordem médica, ele não pode viajar.

Em nota, o CPM 22 ressaltou que ele está "fora de perigo". "Sendo acompanhado pela equipe médica, mas precisará permanecer em repouso nos próximos dias", diz o texto.

A banda pediu desculpa ao público e ao festival pelo imprevisto. "Esperamos em breve poder reagendar essa apresentação e estar juntos novamente com todos vocês".

