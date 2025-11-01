Fora de perigo

Baterista do CPM 22 é hospitalizado e banda cancela show em festival

CPM 22 cancelou uma apresentação que aconteceria neste sábado (1º) no Solária Festival, em Caxias do Sul (RS)

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 13:29

Por ordem médica, Daniel Siqueira Alvarenga não pode viajar Crédito: Reprodução @Danielsiqueira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CPM 22 cancelou uma apresentação que aconteceria neste sábado (1º) no Solária Festival, em Caxias do Sul (RS), devido à hospitalização do baterista Daniel Siqueira Alvarenga.

A banda não informou o motivo da hospitalização. Por ordem médica, ele não pode viajar.

Em nota, o CPM 22 ressaltou que ele está "fora de perigo". "Sendo acompanhado pela equipe médica, mas precisará permanecer em repouso nos próximos dias", diz o texto.

A banda pediu desculpa ao público e ao festival pelo imprevisto. "Esperamos em breve poder reagendar essa apresentação e estar juntos novamente com todos vocês".

