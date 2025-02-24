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Luto

Atriz Amélia Bittencourt morre aos 86 anos

"Vó Amélia faleceu neste domingo (23) enquanto eu dançava e falava poesia, que coisa", escreveu o neto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 12:07

Amélia Bittencourt no lançamento do livro
Amélia Bittencourt no lançamento do livro "Yara Amaral" Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A atriz Amélia Bittencourt morreu neste sábado (22), aos 86 anos. A informação foi divulgada pelo neto da atriz nas redes sociais.
"Vó Amélia faleceu neste domingo (23) enquanto eu dançava e falava poesia, que coisa. Artista maior da família Bittencourt, matriarca invencível que sempre nos deu lições de sobreviver - descansa, vózinha", escreveu Jerônimo Bittencourt no Instagram.
A causa da morte não foi revelada. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

CARREIRA

Na TV, atuou em novelas como "A Indomada" (1997), "Meu Bem Querer" (1998), "Negócio da China" (2008), "Avenida Brasil" (2012), "Verdades Secretas" (2015) e "Velho Chico". Seu último trabalho foi "Filhos da Pátria" (2017).
Também teve um longo currículo no teatro. Atuou em produções como "A moratória", "Vestido de noiva" e "Bonitinha, mas ordinária".
Foi casada com Marcelo Bittencourt, que morreu aos 50 anos. Com ele, teve quatro filhos: Solange, Lilian, Leticia e Eduardo. Além da morte precoce de Bittencourt, Amélia também sofreu a perda dos filhos Lilian e Eduardo.

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