Atriz Amélia Bittencourt morre aos 86 anos

Amélia Bittencourt no lançamento do livro "Yara Amaral" Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

A atriz Amélia Bittencourt morreu neste sábado (22), aos 86 anos. A informação foi divulgada pelo neto da atriz nas redes sociais.

"Vó Amélia faleceu neste domingo (23) enquanto eu dançava e falava poesia, que coisa. Artista maior da família Bittencourt, matriarca invencível que sempre nos deu lições de sobreviver - descansa, vózinha", escreveu Jerônimo Bittencourt no Instagram.

A causa da morte não foi revelada. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

CARREIRA

Na TV, atuou em novelas como "A Indomada" (1997), "Meu Bem Querer" (1998), "Negócio da China" (2008), "Avenida Brasil" (2012), "Verdades Secretas" (2015) e "Velho Chico". Seu último trabalho foi "Filhos da Pátria" (2017).

Também teve um longo currículo no teatro. Atuou em produções como "A moratória", "Vestido de noiva" e "Bonitinha, mas ordinária".