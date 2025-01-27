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Pego de surpresa

Ator perde a visão após ser atacado no trânsito de Londres

Mike Holoway, 63, ficou cego de um olho após sofrer um ataque aleatório enquanto estava no trânsito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 14:24

Ator perde a visão após ser atacado no trânsito de Londres
Em um vídeo no Instagram, Mike Holoway agradeceu o apoio que vem recebendo Crédito: Reprodução Instagram/ @mike_holoway
O ator britânico terá que passar por um longo processo de recuperação para tentar recuperar parte da visão. O ataque teria acontecido em 18 de dezembro, em Londres, Inglaterra, e foi divulgado apenas agora.
Mike estava parado em um semáforo quando um agressor quebrou a janela do lado do motorista, com um objeto de metal. O homem atingiu a cabeça e o rosto do ator.
Ele afirmou que viveu "15 segundos de inferno". "Foram 15 segundos de inferno. Se não fosse pela testemunha, não sei se ainda estaria aqui. Eu estava parado e ouvi batidas na minha porta e puxando a maçaneta. Ele começou a gritar e berrar comigo", disse ao The Sun.
O ator acredita que o agressor poderia estar usando um soco-inglês. "Este homem arrebentou o vidro do motorista com o punho. Direto no meu rosto, me jogou no banco do passageiro. Tive que retirar fragmentos metálicos do meu rosto. Você acha que sabe como reagir nessas situações. Mas eu vi estrelas. Eu não sabia o que diabos estava acontecendo. Quando consegui me recompor e pegar impulso, alcancei meu celular para tirar uma foto da placa do carro dele, mas ele já tinha ido embora. Ele atravessou a janela direto no meu rosto".
Após uma testemunha que presenciou o ataque levá-lo a um local seguro, ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por uma cirurgia. "Mike passou por uma cirurgia para salvar seu olho, que felizmente foi bem-sucedida. Agora ele tem seis [pontos] segurando o olho, mantendo-o estável. Haverá mais três operações e fisioterapia nos próximos nove meses e é somente depois disso que descobriremos quanto de visão ele recuperará", disse a esposa dele, Emma.
O casal abriu uma página de vaquinha virtual para ajudar a financiar os procedimentos. As doações já chegaram a mais de 5 mil libras; a meta é 20 mil. "Nós dois somos autônomos e, com Mike impossibilitado de trabalhar, tocar bateria, se apresentar, dirigir, ele teve que cancelar shows, recusar reservas e escalações futuras, o que significa que estamos enfrentando um ano muito incerto financeiramente". A polícia ainda não fez nenhuma prisão.

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