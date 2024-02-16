Atacante Pedro, do Flamengo, tem carro e pertences roubados durante a madrugada

Pedro, atacante do Flamengo, tem carro roubado no Rio Crédito: Reprodução

Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, recorreu às redes sociais para pedir ajuda. Ele relatou que seu carro, uma Land Rover Defender, avaliada em cerca de R$ 700 mil, foi roubada durante a madrugada. Era o irmão dele quem dirigia o veículo.

"Galera, infelizmente assaltaram meu irmão na Linha Vermelha nessa madrugada. Levaram meu carro e todos os pertences. Quem tiver informações sobre o carro, só mandar por DM (mensagem direta). Meu irmão está bem", publicou o atleta.

O crime ocorreu por volta das 2h, no momento em que o irmão, Victor, se dirigia até o aeroporto do Galeão para buscar Pedro.

Irmão de Pedro é assaltado no RJ, e bandidos levam carro do atacante do Flamengo.



O crime ocorreu entre 2h e 3h desta madrugada, na altura do Complexo da Maré. Victor Guilherme, irmão de Pedro, estava indo buscar o jogador no aeroporto após Bangu 0x3 Flamengo.



Os ladrões… pic.twitter.com/CCvVuRiqea — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) February 16, 2024

O atacante estava em Sergipe e desembarcou no Rio após o Flamengo bater o Bangu com três gols dele.

Procurada, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro não deu informações com relação ao paradeiro do carro nem sobre eventuais prisões.