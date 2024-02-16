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Crime

Atacante Pedro, do Flamengo, tem carro e pertences roubados durante a madrugada

Jogador relata crime - acontecido no Rio de Janeiro - pelas redes sociais e pede ajuda para recuperar veículo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 11:57

Pedro, atacante do Flamengo, tem carro roubado no Rio - Reprodução/Montagem
Pedro, atacante do Flamengo, tem carro roubado no Rio Crédito: Reprodução
Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, recorreu às redes sociais para pedir ajuda. Ele relatou que seu carro, uma Land Rover Defender, avaliada em cerca de R$ 700 mil, foi roubada durante a madrugada. Era o irmão dele quem dirigia o veículo.
"Galera, infelizmente assaltaram meu irmão na Linha Vermelha nessa madrugada. Levaram meu carro e todos os pertences. Quem tiver informações sobre o carro, só mandar por DM (mensagem direta). Meu irmão está bem", publicou o atleta.
O crime ocorreu por volta das 2h, no momento em que o irmão, Victor, se dirigia até o aeroporto do Galeão para buscar Pedro.
O atacante estava em Sergipe e desembarcou no Rio após o Flamengo bater o Bangu com três gols dele.
Procurada, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro não deu informações com relação ao paradeiro do carro nem sobre eventuais prisões.
"Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVe) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo na Linha Vermelha, altura do 22º BPM. Chegando ao local, um homem se identificou como vítima do roubo e em seguida disse que iria para a delegacia registrar a ocorrência", diz, em nota.

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