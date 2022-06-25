Apresentador da Band chama Richarlyson de "bicha" e revolta a web

"Essa história de bissexual é no mínimo... Bicha, né? Bicha", disse Love, que se declara homossexual Crédito: Reprodução/ Instagram @ender.love

Apresentador da Band Paraná, Ender Love fez piadas homofóbicas ao comentar as declarações do ex-jogador Richarlyson, que recentemente contou ser bissexual ao ser entrevistado em um podcast. "Deixa eu falar uma coisa para você, Richarlyson. Mexerica sente o cheiro de mexerica de longe", disse Love, nesta sexta-feira (24), no programa "Vida Alheia".

Ele continuou: "Essa história de bissexual é no mínimo... Bicha, né? Bicha! Ai, Richarlyson, ninguém tá te criticando, se você é hetero, bi. Não acredito na bissexualidade. Mas tá aí... Ele disse que tirou um peso das costas (risos). Imagina isso no vestiário o trabalho que não dava". Love se declara homossexual.

Sobraram comentários homofóbicos também para a torcida do São Paulo. "Ele era do São Paulo? Diz que é a única torcida do Brasil que não briga porque em vez de brigar eles ficam vendendo Mary Kay na arquibancada, Jequiti, Avon...". Internautas se indignaram com as declarações do apresentador e cobraram uma posição da Band, o que não aconteceu até o fim da manhã deste sábado (25). Love, por sua vez, publicou um vídeo no Instagram se desculpando.