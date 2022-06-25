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Polêmica

Apresentador da Band chama Richarlyson de "bicha" e revolta a web

Torcida do São Paulo também foi alvo dos comentários homofóbicos de Ender Love. Jornalista postou vídeo se retratando nas redes sociais após repercussão negativa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 11:50

"Essa história de bissexual é no mínimo... Bicha, né? Bicha", disse Love, que se declara homossexual Crédito: Reprodução/ Instagram @ender.love
Apresentador da Band Paraná, Ender Love fez piadas homofóbicas ao comentar as declarações do ex-jogador Richarlyson, que recentemente contou ser bissexual ao ser entrevistado em um podcast. "Deixa eu falar uma coisa para você, Richarlyson. Mexerica sente o cheiro de mexerica de longe", disse Love, nesta sexta-feira (24), no programa "Vida Alheia".
Ele continuou: "Essa história de bissexual é no mínimo... Bicha, né? Bicha! Ai, Richarlyson, ninguém tá te criticando, se você é hetero, bi. Não acredito na bissexualidade. Mas tá aí... Ele disse que tirou um peso das costas (risos). Imagina isso no vestiário o trabalho que não dava". Love se declara homossexual.
Sobraram comentários homofóbicos também para a torcida do São Paulo. "Ele era do São Paulo? Diz que é a única torcida do Brasil que não briga porque em vez de brigar eles ficam vendendo Mary Kay na arquibancada, Jequiti, Avon...". Internautas se indignaram com as declarações do apresentador e cobraram uma posição da Band, o que não aconteceu até o fim da manhã deste sábado (25). Love, por sua vez, publicou um vídeo no Instagram se desculpando.
"Sou homossexual assumido, sempre lutei pela causa LGBT e luto até hoje no estado do Paraná. O meu programa é caloroso, muitas vezes a gente sai um pouco da casinha, mas isso não me dá o direito de ofender. Se eu ofendi a torcida do São Paulo, desculpa. Se eu ofendi o nosso queridíssimo Richarlyson, desculpa também", disse o apresentador.

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