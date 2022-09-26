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Hollywood

Após traição do cantor: Adam Devine não quer ser confundido com Adam Levine

"Eu não sou Adam Levine. Ele é um cara diferente e um cantor pior", disse o ator e comediante no Instagram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 11:29

O ator e humorista Adam Devine fez um post nas redes sociais explicando que não é o cantor Adam Levine
O ator e humorista Adam Devine fez um post nas redes sociais explicando que não é o cantor Adam Levine Crédito: Reprodução/Instagram @adamdevine
Adam Devine, comediante e ator, fez uma postagem no Instagram que rendeu boas risadas aos seus seguidores. Em uma foto ao lado da esposa, Chloe Bridges, o artista disse que não quer ser confundido com o cantor Adam Levine, vocalista do Maroon 5, que recentemente confessou ter traído a esposa Behati Prinsloo com a modelo Sumner Stroh.
"Só quero postar isso e dizer que minha esposa Chloe Bridges e eu estamos ótimos e fortes. Eu não sou Adam Levine. Ele é um cara diferente e um cantor pior. No entanto, estamos nomeando nosso futuro bebê Sumner", brincou o ator na legenda da foto.
O intérprete de "Sunday Morning" confessou na última semana que "cruzou uma linha" e flertou com outras mulheres mesmo estando casado desde 2014. A partir disso, o cantor tem sido alvo de críticas e brincadeiras na internet, depois de três mulheres, entre elas sua ex-instrutora de ioga, falarem que receberam mensagens comprometedoras do cantor.
Entretanto, a revelação mais contundente foi da modelo de 21 anos Sumner Stroh, que afirmou ter tido um envolvimento de mais de um ano com Adam. O vocalista do Maroon 5 espera o terceiro filho com a esposa Behati Prinsloo.

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