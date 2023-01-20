Após mal-estar, Claudia Rodrigues segue internada para tratar esclerose múltipla

Claudia Rodrigues segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria da atriz, ela passou por uma bateria de exames após um mal-estar.

Cláudia Rodrigues sofre mal-estar e precisa de internação Crédito: Reprodução/Instagram/@claudia_rodrigues_oficial

Claudia está recebendo medicação referente a esclerose múltipla, doença autoimune que enfrenta há alguns anos, e incluída em um programa de qualidade de vida e longevidade para que pudesse ter acesso a procedimentos de medicina integrativa.