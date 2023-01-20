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Após mal-estar, Claudia Rodrigues segue internada para tratar esclerose múltipla

Segundo comunicado da assessoria da atriz, ela continua os procedimentos para retardar os sintomas da doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 13:51

Claudia Rodrigues segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria da atriz, ela passou por uma bateria de exames após um mal-estar.
Cláudia Rodrigues passa mal e busca atendimento médico
Cláudia Rodrigues sofre mal-estar e precisa de internação Crédito: Reprodução/Instagram/@claudia_rodrigues_oficial
Claudia está recebendo medicação referente a esclerose múltipla, doença autoimune que enfrenta há alguns anos, e incluída em um programa de qualidade de vida e longevidade para que pudesse ter acesso a procedimentos de medicina integrativa.
O intuito é retardar os sintomas da doença que atinge o sistema nervoso. Cláudia está acompanhada pela namorada, Adriane Bonato. Um boletim médico é aguardado. De acordo com o comunicado, o mal-estar pode ter sido causado por esses procedimentos.

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