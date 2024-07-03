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Após cirurgias na cabeça, Tony Ramos gravará sequência de 'Se Eu Fosse Você' com Gloria Pires

Ator de 75 anos volta ao trabalho para terceira etapa de longa de sucesso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 08:55

Gloria Pires e Tony Ramos em cena do filme 'Se eu Fosse Você'
Gloria Pires e Tony Ramos em cena do filme 'Se eu Fosse Você' Crédito: Divulgação
Após passar por duas cirurgias na cabeça, Tony Ramos, 75, voltará ao trabalho em dose dupla. Além de já ter gravado a cena final do filme "A Lista", onde vive Antenor, par romântico da protagonista Laurita, interpretada por Lilia Cabral, ele também filmará "Se Eu Fosse Você 3" com Gloria Pires.
Esse será mais um encontro entre os atores, que fizeram parceria na novela de Walcyr Carrasco "Terra e Paixão" (2023).
As cenas da terceira versão do longa serão registradas ainda em 2024 na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.
No primeiro filme, em 2006, Cláudio (Tony) e Helena (Gloria) enfrentam a rotina de um casamento de muitos anos até o dia que acabam trocando de essência depois de um fenômeno inexplicável.
No segundo, de 2009, eles trocam de identidade novamente e precisam lidar com a gravidez da filha. Ao todo, os dois filmes reuniram mais de dez milhões de espectadores nos cinemas.

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