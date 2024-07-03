Após cirurgias na cabeça, Tony Ramos gravará sequência de 'Se Eu Fosse Você' com Gloria Pires

Gloria Pires e Tony Ramos em cena do filme 'Se eu Fosse Você' Crédito: Divulgação

Após passar por duas cirurgias na cabeça, Tony Ramos, 75, voltará ao trabalho em dose dupla. Além de já ter gravado a cena final do filme "A Lista", onde vive Antenor, par romântico da protagonista Laurita, interpretada por Lilia Cabral, ele também filmará "Se Eu Fosse Você 3" com Gloria Pires.

Esse será mais um encontro entre os atores, que fizeram parceria na novela de Walcyr Carrasco "Terra e Paixão" (2023).

As cenas da terceira versão do longa serão registradas ainda em 2024 na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

No primeiro filme, em 2006, Cláudio (Tony) e Helena (Gloria) enfrentam a rotina de um casamento de muitos anos até o dia que acabam trocando de essência depois de um fenômeno inexplicável.