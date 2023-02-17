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Bloco da poderosa

Anitta recusa pedidos dos que querem subir no trio elétrico dela

Artista se apresenta no carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 09:56

Último Ensaio da Anitta em 2023, em Curitiba
Último Ensaio da Anitta em 2023, em Curitiba Crédito: Futura Press/Folhapress
Anitta estreia nesta sexta-feira, 17, seu bloco no carnaval 2023. A partir das 19h, a cantora se apresenta no Circuito Dodô, em Barra-Ondina, Salvador, na Bahia. Contudo, aos interessados, ela deixou claro que não há vagas para ficar em cima de seu trio elétrico.
Em publicação no Instagram na quinta-feira, 16, Anitta foi direta com o recado. "Informações sobre o carnaval: O trio elétrico é um caminhão. Não cabem 500 pessoas em cima. Você não é o único pedindo para ir", escreveu. Por fim, a cantora chamou a atenção dos insistentes: "não parece, mas estamos trabalhando. Tenha senso".
No dia 25 de fevereiro, o Bloco da Anitta se apresenta no centro do Rio de Janeiro. O evento terá início às 9h, com concentração prevista para 7h.
Anitta escreve nas redes sociais informações sobre o Carnaval 2023
Anitta escreve nas redes sociais informações sobre o Carnaval 2023 Crédito: Instagram/@anitta

PAUSA NA CARREIRA

Depois de meses intensos de trabalho e premiações, Anitta decidiu fazer uma pausa na carreira para descansar. A cantora deu detalhes sobre a decisão em entrevista à Hora da Venenosa da RicTV, afiliada da Record TV no Paraná. Segundo a artista, ela ainda possui alguns compromissos após o carnaval, porém, logo depois, pretende ficar um período de férias. "Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", disse.

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