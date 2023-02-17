Anitta recusa pedidos dos que querem subir no trio elétrico dela

Último Ensaio da Anitta em 2023, em Curitiba Crédito: Futura Press/Folhapress

Anitta estreia nesta sexta-feira, 17, seu bloco no carnaval 2023. A partir das 19h, a cantora se apresenta no Circuito Dodô, em Barra-Ondina, Salvador, na Bahia. Contudo, aos interessados, ela deixou claro que não há vagas para ficar em cima de seu trio elétrico.

Em publicação no Instagram na quinta-feira, 16, Anitta foi direta com o recado. "Informações sobre o carnaval: O trio elétrico é um caminhão. Não cabem 500 pessoas em cima. Você não é o único pedindo para ir", escreveu. Por fim, a cantora chamou a atenção dos insistentes: "não parece, mas estamos trabalhando. Tenha senso".

No dia 25 de fevereiro, o Bloco da Anitta se apresenta no centro do Rio de Janeiro. O evento terá início às 9h, com concentração prevista para 7h.

Anitta escreve nas redes sociais informações sobre o Carnaval 2023 Crédito: Instagram/@anitta

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