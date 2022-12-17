Anitta é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live Crédito: Jesse Lirola e Jerritt Clark/Getty

Anitta realizou mais um feito na sua carreira: é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live, evento musical que ocorre logo depois do Thursday Night Football, a rodada de jogos da Liga de Futebol Americano, nos Estados Unidos.

A primeira edição do evento ocorreu em 27 de outubro e trouxe performances de artistas como Lil Baby, Megan Thee Stallion, Kane Brown e Lil Wayne. E Anitta foi a atração de dezembro, comandada pelo rapper 2 Chainz.

Com transmissão feita pelo canal da Amazon Music na Twitch, o público pode ver a cantora apresentando sua nova parceria com o Black Eyed Peas, "Simply The Best", e outras músicas, como "I’d Rather Have Sex", "Envolver", "Lobby" e "Me Gusta", do seu último álbum de estúdio, o "Versions Of Me", o remix de "Practice, Bola Rebola" num medley com "Gata" - e o clássico hit "Movimento da Sanfoninha".

Assista a trechos da apresentação: