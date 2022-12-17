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Anitta é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live

Artista brasileira levou o ‘Movimento da Sanfoninha’ para o palco do evento e apresentou sua nova parceria com Black Eyed Peas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 09:38

Anitta é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live
Anitta é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live Crédito: Jesse Lirola e Jerritt Clark/Getty
Anitta realizou mais um feito na sua carreira: é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live, evento musical que ocorre logo depois do Thursday Night Football, a rodada de jogos da Liga de Futebol Americano, nos Estados Unidos.
A primeira edição do evento ocorreu em 27 de outubro e trouxe performances de artistas como Lil Baby, Megan Thee Stallion, Kane Brown e Lil Wayne. E Anitta foi a atração de dezembro, comandada pelo rapper 2 Chainz.
Com transmissão feita pelo canal da Amazon Music na Twitch, o público pode ver a cantora apresentando sua nova parceria com o Black Eyed Peas, "Simply The Best", e outras músicas, como "I’d Rather Have Sex", "Envolver", "Lobby" e "Me Gusta", do seu último álbum de estúdio, o "Versions Of Me", o remix de "Practice, Bola Rebola" num medley com "Gata" - e o clássico hit "Movimento da Sanfoninha".
Assista a trechos da apresentação:

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