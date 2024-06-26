Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anitta

Anitta compõe samba-enredo para Unidos da Tijuca sobre candomblé

Canção, feita com ajuda de outros compositores, vai disputar com outros sambas em agosto a chance de ser o tema do Carnaval 2025
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 17:30

Anitta grava clipe de 'Aceita' em terreiro de candomblé no Rio de Janeiro
Anitta grava clipe de 'Aceita' em terreiro de candomblé no Rio de Janeiro Crédito: Ricardo Brunini/Divulgação
A cantora Anitta se juntou a outros compositores para criar um samba-enredo e apresentar à Unidos da Tijuca para concorrer como novo samba para Carnaval 2025.
Por ser filha de Logun-Edé, a cantora, mesmo com agenda cheia, conseguiu dar uma pausa em seus compromissos para ajudar a criar a música, com o enredo "Logun-Edé - Santo menino que velho respeita", sobre o orixá filho de Oxóssi e Oxum, cultuado no candomblé.
Anitta fez a composição ao lado do cantor Feyjão, do marido de Regina Casé, Estêvão Ciavatta, além dos compositores Miguel Pinto Guimarães, Fred Camacho e do intérprete Diego Nicolau.
"A gente ligou para ela e, de imediato, ela aceitou compor com a gente. Fizemos algumas reuniões para compor o samba juntos. Estamos no processo de gravar o samba para apresentar para a escola", diz Feyjão em áudio enviado à reportagem.
A disputa na escola para a definição do samba-enredo campeão e que será o tema do próximo Carnaval será realizada no dia 1º de agosto.
Isso ocorre um mês após Anitta perder mais de 200 mil seguidores por falar sobre candomblé num videoclipe.
"Estou entregue nesse videoclipe. Não só por retratar um pouco da minha espiritualidade sem filtros, mas por mostrar que não há nada de errado ou a esconder sobre o que você acredita", disse ela em comunicado enviado à reportagem. "Nós brasileiros somos um povo de vários credos e raízes."
A cantora aborda a espiritualidade na faixa "Aceita", de seu mais recente álbum "Funk Generation", e narra as vivências de uma entidade espiritual, que celebra seus feitos pelas ruas.
"Na tradição do candomblé, sou filha de Logun-Edé, um orixá mega complexo. Sensível e bravo, inteligente e esperto, carinhoso e pragmático. Essa música traduz essas características para a minha história."

Veja Também

Como é o jatinho particular de Anitta, avaliado em R$ 40 milhões?

'Estou de coração partido', diz Selma Blair após ser atacada por fãs de Anitta

Anitta procurou candomblé há 10 anos para agradecer sucesso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Carnaval Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados