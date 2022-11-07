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Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, revela câncer ‘incurável’

Astro não pôde estar presente durante homenagem ao grupo no Hall da Fama do Rock
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:50

John Taylor, Nick Rhodes, Simon Le Bon e Roger Taylor, do Duran Duran, na cerimônia do Hall da Fama do Rock. Andy Taylor, guitarrista do grupo, não pôde comparecer por conta da saúde
John Taylor, Nick Rhodes, Simon Le Bon e Roger Taylor, do Duran Duran, na cerimônia do Hall da Fama do Rock. Andy Taylor, guitarrista do grupo, não pôde comparecer por conta da saúde Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni/Folhapress
Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, foi diagnosticado com câncer de próstata, em estágio avançado. A notícia foi compartilhada em uma carta lida pelos seus amigos de banda, durante o Hall da Fama do Rock and Roll, em Los Angeles, neste sábado, 5.
Taylor não pôde comparecer ao evento devido ao tratamento contra a doença. Na carta, o guitarrista lamentou não estar presente no evento ao lado dos outros integrantes do grupo, Roger Taylor, Nick Rhodes, John Taylor e Simon Le Bon.
Andy iniciou o recado agradecendo a honra de ser indicado com a banda ao Hall da Fama do Rock e disse ser "incrível" viver todas as experiências ao lado dos seus "irmãos". Em sequência, ele falou sobre o diagnóstico do câncer.
"Há pouco mais de quatro anos, fui diagnosticado com câncer de próstata metastático de estágio 4. Muitas famílias já vivenciaram a queima lenta dessa doença e, claro, nós não somos diferentes. Então, falo da perspectiva de um homem de família, mas com profunda humildade para a banda, os maiores fãs que um grupo poderia ter e este prêmio excepcional", disse.
"Estou realmente arrependido e imensamente desapontado por não ter conseguido ir. Que não haja dúvidas de que fiquei empolgado com a coisa toda, até comprei uma nova guitarra com o golpe essencial", continuou.
Por fim, o músico ressaltou o orgulho da trajetória da banda e disse "estar muito feliz em aceitar o prêmio". "Muitas vezes duvidei que esse dia chegaria. Estou muito feliz por estar por perto ver isso acontecendo", finalizou.

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