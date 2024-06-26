Americana de 71 anos participa do Miss Texas, nos EUA

Marissa Teijo se tornou a competidora com maior idade da história do concurso Miss Texas Crédito: Reprodução Instagram @marissateijo

A americana Marissa Teijo fez história ao competir no Miss Texas, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Aos 71 anos de idade, ela se tornou a participante mais velha a disputar o concurso de beleza.

A competição contou com 75 concorrentes. Apesar de não levar a coroa para casa, Marissa agradeceu o apoio em suas redes sociais. "Nunca esperei causar tal impacto, mas estou entusiasmada por representar e inspirar tantas mulheres de uma certa idade e mulheres jovens a tomarem conta de seu estilo de vida saudável e fitness", disse.

"Levantar peso é a chave para se manter jovem, forte e vibrante. Podemos fazer botox, preenchimento ou cirurgia e pintar o cabelo, mas se o nosso corpo estiver fraco e flácido, o tempo vence! E todos nós queremos ser vencedores", completou.

Quando foi anunciada na competição, Marissa afirmou que sua participação serviria para inspirar mulheres a encontrarem sua melhor versão física e mental.

Além de já ter participado de competições fitness, Marissa é uma professora aposentada do ensino fundamental, modelo e já participou de comerciais de televisão. Em suas redes sociais, ela compartilha sua rotina e fotos com amigos e familiares.