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Internacional

Americana de 71 anos participa do Miss Texas, nos EUA

Marissa Teijo se tornou a competidora mais velha da história do concurso de beleza, que ocorreu no último final de semana em Houston
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 09:02

Marissa Teijo se tornou a competidora com maior idade da história do concurso Miss Texas
Marissa Teijo se tornou a competidora com maior idade da história do concurso Miss Texas Crédito: Reprodução Instagram @marissateijo
A americana Marissa Teijo fez história ao competir no Miss Texas, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Aos 71 anos de idade, ela se tornou a participante mais velha a disputar o concurso de beleza.
A competição contou com 75 concorrentes. Apesar de não levar a coroa para casa, Marissa agradeceu o apoio em suas redes sociais. "Nunca esperei causar tal impacto, mas estou entusiasmada por representar e inspirar tantas mulheres de uma certa idade e mulheres jovens a tomarem conta de seu estilo de vida saudável e fitness", disse.
"Levantar peso é a chave para se manter jovem, forte e vibrante. Podemos fazer botox, preenchimento ou cirurgia e pintar o cabelo, mas se o nosso corpo estiver fraco e flácido, o tempo vence! E todos nós queremos ser vencedores", completou.
Quando foi anunciada na competição, Marissa afirmou que sua participação serviria para inspirar mulheres a encontrarem sua melhor versão física e mental.
Além de já ter participado de competições fitness, Marissa é uma professora aposentada do ensino fundamental, modelo e já participou de comerciais de televisão. Em suas redes sociais, ela compartilha sua rotina e fotos com amigos e familiares.
O concurso Miss Texas ocorreu em Houston nos dias 21, 22 e 23 de junho. Aarieanna Ware, da cidade de Dallas, foi a vencedora da competição e agora avança para o Miss USA como representante do estado do Texas.

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