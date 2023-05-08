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Amizade eternizada

Amanda Meirelles e Cara de Sapato fazem tatuagem juntos

‘Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira’, disse a campeã do reality
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 08:44

Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23
Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23 Crédito: Instagram/@caradesapato
Fred Bruno deu uma super festa de aniversário nesta sexta-feira, 5, com o tema Festa do Líder. A campeã do BBB23 Amanda Meirelles e o lutador de MMA Cara de Sapato foram alguns dos convidados.
Durante a festa, os dois, que formaram uma amizade muito forte dentro do programa, decidiram eternizar esse laço. Em homenagem aos fãs, eles tatuaram um nó, símbolo que ficou conhecida pelos "docshoes", nome dado aos fãs da dupla. "Doc" faz referência à doctor, médico em inglês e profissão de Amanda e shoes é sapato, sobrenome do lutador.
Em entrevista ao GShow, Amanda explicou o que a tatuagem significa para ela. "Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", explicou a campeã da edição deste ano.

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