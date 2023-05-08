Amanda Meirelles e Cara de Sapato fazem tatuagem juntos

Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23 Crédito: Instagram/@caradesapato

Fred Bruno deu uma super festa de aniversário nesta sexta-feira, 5, com o tema Festa do Líder. A campeã do BBB23 Amanda Meirelles e o lutador de MMA Cara de Sapato foram alguns dos convidados.

Durante a festa, os dois, que formaram uma amizade muito forte dentro do programa, decidiram eternizar esse laço. Em homenagem aos fãs, eles tatuaram um nó, símbolo que ficou conhecida pelos "docshoes", nome dado aos fãs da dupla. "Doc" faz referência à doctor, médico em inglês e profissão de Amanda e shoes é sapato, sobrenome do lutador.