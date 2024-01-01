Alok se pronuncia após drone enroscar no cabelo de fã em show

Alok veio a público para dar a sua versão sobre o incidente Crédito: Instagram/alok

Na última quinta-feira (28), enquanto Alok se apresentava em Jurerê Internacional, Florianópolis, um drone, usado para gravar as apresentações, caiu no cabelo de uma espectadora. Imagens mostram que o objeto ficou enroscado nos fios dos cabelos e precisou ser retirado com a ajuda de outras pessoas.

Alok veio a público para dar a sua versão sobre o incidente. O DJ confirmou que o drone era seu. "Acordei agora pouco aqui e estou vendo toda a repercussão com o vídeo do drone, então resolvi vir aqui dar uma satisfação para vocês. Também esclarecer algumas dúvidas. A primeira delas é se o drone realmente era meu, fazia parte do meu time. E sim, ele é", inicia assim o vídeo.

O DJ revela que a menina está bem e não precisou cortar o cabelo. "A segunda dúvida é se a menina tá bem e se teve que cortar o cabelo: a menina tá bem, não teve que cortar o cabelo, a gente deu toda assistência para ela", afirmou.