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Acidente

Alok se pronuncia após drone enroscar no cabelo de fã em show

Um dos drones utilizados pela sua equipe caiu e ficou enroscado no cabelo de uma mulher que estava na plateia do show em Florianópolis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 09:27

DJ Alok
Alok veio a público para dar a sua versão sobre o incidente Crédito: Instagram/alok
Na última quinta-feira (28), enquanto Alok se apresentava em Jurerê Internacional, Florianópolis, um drone, usado para gravar as apresentações, caiu no cabelo de uma espectadora. Imagens mostram que o objeto ficou enroscado nos fios dos cabelos e precisou ser retirado com a ajuda de outras pessoas. 
Alok veio a público para dar a sua versão sobre o incidente. O DJ confirmou que o drone era seu. "Acordei agora pouco aqui e estou vendo toda a repercussão com o vídeo do drone, então resolvi vir aqui dar uma satisfação para vocês. Também esclarecer algumas dúvidas. A primeira delas é se o drone realmente era meu, fazia parte do meu time. E sim, ele é", inicia assim o vídeo.
O DJ revela que a menina está bem e não precisou cortar o cabelo. "A segunda dúvida é se a menina tá bem e se teve que cortar o cabelo: a menina tá bem, não teve que cortar o cabelo, a gente deu toda assistência para ela", afirmou.
Alok disse que dará um ano de salão de beleza para a garota. "Eu vi vários comentários muito criativos na internet e tal, e um deles é :'o Alok deveria pagar um ano de salão de beleza para o cabelo da menina'. Eu gostei dessa ideia, eu vou adotar ela, tá? Então, eu vou te pagar um ano aí de salão de beleza para o seu cabelo, tá bom? Além disso, também tá super convidada para ir na clínica Romana fazer spa capilar com a gente lá, tá bom?", falou ele.

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