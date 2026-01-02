Editorias do Site
Alok interrompe show em cruzeiro após forte ventania arrastar pessoas e objetos

Uma forte ventania abalou um cruzeiro em alto-mar. r. Nele, o DJ Alok fazia um show e precisou interromper sua atividade

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:07

O DJ brasileiro Alok se apresenta no palco Skyline durante o segundo dia do festival de música The Town, evento realizado no autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, na noite deste domingo (3)
Alok se apresentava no navio Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Uma forte ventania abalou um cruzeiro em alto-mar. Nele, o DJ Alok fazia um show e precisou interromper sua atividade para que as pessoas fossem evacuadas do local. Não há informações sobre feridos.

Um jornalista e influenciador de nome Francisco Garcia relatou boa parte dos acontecimentos via redes sociais. Segundo ele, havia mais de 5.000 passageiros na embarcação.

Vídeos que circulam pela web mostram o desespero de pessoas com o vento. Algumas delas foram arrastadas. Objetos como celulares, bolsas e bebidas também voaram.

O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2). As rajadas de vento atingiram o navio e deixaram um clima instável no ambiente aberto onde as pessoas estavam. O protocolo adotado priorizou a integridade física dos passageiros.

Parte das pessoas correu dos camarotes e voltou às cabines devido à movimentação anormal da embarcação. Bombeiros ajudavam a dispersar a multidão.

Segundo o influenciador, horas depois do susto e com o vento mais brando, o DJ Alok voltou para finalizar sua apresentação de música, mas já havia um público bem menor. Procurado, o DJ não respondeu até a publicação deste texto.

