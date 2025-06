Famosos

Alexandre Frota pede ajuda a Huck para voltar à Globo: 'Quero dar orgulho a minha filha'

Ator esteve na Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, deste fim de semana, e esteve na atração após pedir ajuda a apresentador

Publicado em 9 de junho de 2025 às 08:16

Alexandre Frota pediu ajuda para voltar à Globo em carta para Luciano Huck Crédito: Ellen C Soares - 8.jun.25/Globo

Alexandre Frota esteve de volta à Globo neste domingo (8) após escrever uma carta para o apresentador Luciano Huck. O ex-deputado federal e atual vereador em Cotia, cidade da Grande São Paulo, participou da Batalha do Lip Sync.>

Luciano Huck leu à carta no programa. Frota revelou que gostaria de dar orgulho para a sua família, especialmente para sua filha mais nova, Isabella, de apenas 6 anos.>

Frota, na carta, revelou que um dos momentos mais difíceis de sua vida aconteceu quando aceitou proposta para fazer filmes pornográficos, em 2004.>

"Sofri muito, mas calado. Me tornei em 2004 o principal ator de filmes pornográficos do país. Fiz isso para não morrer de fome. E me levantei com isso. Em 2010, aquele bad boy irreverente conheceu a Fabiana e uma história de amor mudou minha vida", disse.>

>

"Eu queria ter a minha história contada em seu programa. A vida passa rápido demais. Nunca sabemos quando iremos. Eu queria muito deixar minha filha orgulhosa do seu pai. Espero que você me ajude nessa missão", disse Frota na carta.>

Ao lê-la, Huck se emocionou e abraçou Frota. "Tropeçar, cair e levantar", disse Huck. O momento viralizou nas redes sociais.>

Este vídeo pode te interessar