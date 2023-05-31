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Al Pacino está à espera do quarto filho aos 83 anos, diz site

Namorada do ator, Noor Alfallah, de 29 anos, está grávida de oito meses; ele também é pai de Julie, de 33 anos, e dos gêmeos Anton e Olivia, de 22
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 12:57

Al Pacino no 71º Festival Internacional de Cinema de Venice, em setembro de 2014
Al Pacino no 71º Festival Internacional de Cinema de Venice, em setembro de 2014 Crédito: Shutterstock
Aos 83 anos, o ator Al Pacino está à espera do quarto filho. A informação foi noticiada pelo TMZ e confirmada por representantes do ator à People. Segundo os portais, a namorada do ator, Noor Alfallah, de 29 anos, já está grávida de oito meses.
Conforme a People, o casal foi visto junto pela primeira vez em abril de 2022 em um restaurante. À época, a Page Six publicou que os dois teriam engatado um romance durante a pandemia da covid-19.
O ator já é pai de Julie Marie, de 33 anos, fruto do namoro com a professora de atuação Jan Tarrant, e dos gêmeos Anton e Olivia, de 22, do relacionamento com a atriz Beverly DAngelo.
De acordo com o TMZ, Noor Alfallah já viveu romances com o cantor Mick Jagger e com o bilionário Nicolas Berggruen.

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