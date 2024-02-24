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Obras de 50 artistas

Acervo de Hebe Camargo vai a leilão com venda de 90 obras da sua coleção

Um acervo de 90 obras de arte colecionadas pela apresentadora, morta há quase 12 anos, vai a leilão no dia 4 de março.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 08:58

A apresentadora Hebe Camargo
A apresentadora Hebe Camargo morreu em 2012, vítima de uma parada cardíaca Crédito: Reprodução/Instagram @hebecamargooficial
Um acervo de 90 obras de arte colecionadas pela apresentadora Hebe Camargo, morta há quase 12 anos, vai a leilão no dia 4 de março. O evento, organizado pelo leiloeiro James Lisboa, ocorre de forma virtual.
As peças ficarão expostas do dia 26 de fevereiro a 2 de março, das 10h às 18h, na casa de leilões James Lisboa, em São Paulo.
No acervo, que conta com obras de 50 artistas, há, por exemplo, uma pintura a óleo feita por Chico Anysio.
Hebe Camargo morreu em 2012, vítima de uma parada cardíaca. Foi uma das apresentadoras mais respeitadas da TV brasileira.

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