Acervo de Hebe Camargo vai a leilão com venda de 90 obras da sua coleção

A apresentadora Hebe Camargo morreu em 2012, vítima de uma parada cardíaca Crédito: Reprodução/Instagram @hebecamargooficial

Um acervo de 90 obras de arte colecionadas pela apresentadora Hebe Camargo, morta há quase 12 anos, vai a leilão no dia 4 de março. O evento, organizado pelo leiloeiro James Lisboa, ocorre de forma virtual.

As peças ficarão expostas do dia 26 de fevereiro a 2 de março, das 10h às 18h, na casa de leilões James Lisboa, em São Paulo.

No acervo, que conta com obras de 50 artistas, há, por exemplo, uma pintura a óleo feita por Chico Anysio.