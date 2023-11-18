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Passou mal

Abatida, Anahí diz que precisa ir ao hospital durante show do RBD em São Paulo

A cantora Anahí resistiu firme e forte, no palco do RBD, durante a apresentação desta sexta-feira (17), em São Paulo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 08:54

Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone
A artista tinha afirmado que não estava bem, em publicação no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@anahi
A cantora Anahí resistiu firme e forte, no palco do RBD, durante a apresentação desta sexta-feira (17), em São Paulo. Emocionada com o Allianz Parque lotado, a mexicana demonstrou estar abatida fisicamente e pediu desculpas aos fãs.
"Não queria perder essa noite. Estar aqui com vocês, para mim, é o mais importante, porque esperamos muitos anos por isso. Tenho que ir ao hospital para que vejam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, quero estar com vocês", disse ela, chorando, durante a música "Sálvame". O número da faixa era originalmente dela sozinha, mas Anahí contou com a ajuda de seus quatro colegas da banda.
Durante a tarde desta sexta, a artista tinha afirmado que não estava bem, em publicação no Instagram. "Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez", escreveu ela.
O RBD volta a se apresentar neste sábado (18), também em São Paulo, no Allianz Parque.

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