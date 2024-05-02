'A Madonna de Niterói', brinca Monique Alfradique após confusão de fãs da cantora

Monique Alfradique grava cenas no Rio para 'Beach Life', série sobre praias do E! Entertainment. Crédito: Reprodução/Instagram

Madonna no Forte de Copacabana. A notícia se espalhou rapidamente e milhares de fãs se aglomeraram no lugar para ver a cantora no final da tarde desta terça-feira (30). Só que não era a intérprete de "Like a Virgin" gravando cenas para um programa de TV. Era Monique Alfradique e parte de produção do "Beach Life", uma série sobre praias do E! Entertainment.

"Cheguei para filmar e recebo algumas notícias dizendo que o Madonna estava no Forte Copacabana. Eu falei, como assim o Madonna estava no Forte Copacabana? E eu não falei com ela? Eu estava gravando lá. Quando eu vejo a matéria, quem era a Madonna? Eu! A Madonna de Niterói", contou a atriz na manhã desta quarta-feira (1).

Ela, então, aproveitou para exaltar a cantora, que está hospedada no mesmo bairro no tradicional Copacabana Palace. Disse ainda que vai assistir ao show de Madonna, neste sábado (4). "Amei ser confundida com ela por ser uma mulher forte, autêntica e independente. Sou fã dela desde sempre. Estarei no show. E aí, fica o convite, né Madonna? Quer gravar comigo no Forte Copacabana? Dessa vez, verdade?", brincou a atriz e apresentadora, que atuou na novela "Elas Por Elas", da Globo.

Monique Alfradique já foi Madonna por um dia. Em 2013, ela recriou o clipe de "Material Girl" no quadro "As melhores provas do Lata Velha de todos os tempos", em que competiu por um carro no Caldeirão do Huck.