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Turnê nostálgica

A-Ha anuncia show extra em SP em março de 2022

Turnê celebra os 35 anos do álbum de estreia, o 'Hunting High and Low', que trouxe ao mundo em 1985 hits como 'Take On Me'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:49

Paul Waaktaar-Savoy, Morten Harket e Magne Furuholmen formam o A-ha
Paul Waaktaar-Savoy, Morten Harket e Magne Furuholmen formam o A-ha Crédito: Divulgação
O A-Ha, um dos principais nomes dos anos 1980, anunciou show extra em São Paulo, no dia 20 de março, após os ingressos para a apresentação de 19 de março se esgotarem. O grupo vai ainda a Recife (10/3, Classic Hall), Salvador (12/3, arena Fonte Nova), Belo Horizonte (16/3, Expominas), Rio de Janeiro (17/3, Jeunesse) e Curitiba (23/3, no Teatro Positivo).
Os tíquetes para a nova data ficam disponíveis no site da Livepass a partir das 10h, desta quarta (8). Os preços da turnê variam de R$ 120 a R$ 780.
Inicialmente, a banda norueguesa se apresentaria em cinco cidades do país em setembro de 2020, mas por causa da pandemia de Covid fez a mudança para agosto 2021, o que também não foi possível.
A turnê comemora o aniversário de 35 anos do álbum de estreia, o "Hunting High and Low", que trouxe ao mundo em 1985 hits como"Take On Me", "The Sun Always Shines On TV", "Train Of Thought" e a homônima "Hunting High And Low".
Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o grupo tem uma discografia com nove álbuns de estúdio e cerca de 40 singles lançados.

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