Visita ao navio-escolta da Marinha no ES agora é agendada; saiba como fazer

A Fragata Constituição (F-42) é um navio-escolta da Marinha do Brasil Crédito: Acervo Marinha do Brasil

Se você estava animado e se planejando para ver a fragata "Constituição" no domingo (28), no Porto de Vitória , temos uma boa notícia para te dar. Não será mais necessário ficar perdendo tempo nas longas filas para garantir o seu ingresso gratuito e entrar no navio-escolta. As entradas serão distribuídas antecipadamente, mediante agendamento feito pela internet.

Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na internet, pela plataforma Sympla , de acordo com o horário escolhido. Segundo a Vports, o intuito é reduzir as filas e ter um melhor aproveitamento da visitação por parte dos interessados.

O navio continuará recebendo o público, das 14h às 17h, com três horários para visitação: das 14h às 15h; das 15h às 16h; e das 16h às 17h. Vale lembrar que a entrada no porto só acontece até às 16h. Após este horário, os portões serão fechados e, mesmo que você tenha garantido o ingresso, não será permitida a entrada de mais ninguém no local.

"O visitante deverá apresentar o QRCODE após cadastramento no site da Sympla. As vagas estão limitadas a 3.000 convites e cada pessoa pode reservar até 4 ingressos. O acesso à área portuária só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou on-line, e também do cumprimento dos requisitos de segurança (uso de calçado fechado, sem salto)", diz o comunicado.

O NAVIO

A Fragata Constituição (F-42) é um dos navios-escolta brasileiros, que podem localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos inimigos, além de efetuar patrulhas nas nossas águas. A embarcação foi incorporada à Marinha brasileira em 31 de março de 1978.

Este é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil e a terceira unidade da classe Niterói a ser construída pela Vosper Thornycroft Ltd., em Woolston, Hampshire, Inglaterra, tendo a quilha batida em 13 de março de 1974. Foi lançada e batizada em 15 de abril de 1976 e teve como Madrinha a Sra. Stella de Oliveira Campos, esposa do Embaixador do Brasil na Inglaterra. Entre 31 de outubro e 15 de dezembro, realizou suas primeiras saídas para o mar a fim de realizar a provas de casco, máquinas e sistemas a cargo do estaleiro construtor.

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