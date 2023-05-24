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Visita ao navio-escolta da Marinha no ES agora é agendada; saiba como fazer

Fragata "Constituição" estará aberta ao público no domingo (28). A entrada é franca, mas visitantes devem agendar um dos três horários disponíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 19:20

A Fragata Constituição (F-42) é um navio-escolta da Marinha do Brasil
A Fragata Constituição (F-42) é um navio-escolta da Marinha do Brasil Crédito: Acervo Marinha do Brasil
Se você estava animado e se planejando para ver a fragata "Constituição" no domingo (28), no Porto de Vitória, temos uma boa notícia para te dar. Não será mais necessário ficar perdendo tempo nas longas filas para garantir o seu ingresso gratuito e entrar no navio-escolta. As entradas serão distribuídas antecipadamente, mediante agendamento feito pela internet.
Os ingressos devem ser retirados antecipadamente na internet, pela plataforma Sympla, de acordo com o horário escolhido. Segundo a Vports, o intuito é reduzir as filas e ter um melhor aproveitamento da visitação por parte dos interessados.
O navio continuará recebendo o público, das 14h às 17h, com três horários para visitação: das 14h às 15h; das 15h às 16h; e das 16h às 17h. Vale lembrar que a entrada no porto só acontece até às 16h. Após este horário, os portões serão fechados e, mesmo que você tenha garantido o ingresso, não será permitida a entrada de mais ninguém no local.
"O visitante deverá apresentar o QRCODE após cadastramento no site da Sympla. As vagas estão limitadas a 3.000 convites e cada pessoa pode reservar até 4 ingressos. O acesso à área portuária só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou on-line, e também do cumprimento dos requisitos de segurança (uso de calçado fechado, sem salto)", diz o comunicado.

O NAVIO

A Fragata Constituição (F-42) é um dos navios-escolta brasileiros, que podem localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos inimigos, além de efetuar patrulhas nas nossas águas. A embarcação foi incorporada à Marinha brasileira em 31 de março de 1978.
Este é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil e a terceira unidade da classe Niterói a ser construída pela Vosper Thornycroft Ltd., em Woolston, Hampshire, Inglaterra, tendo a quilha batida em 13 de março de 1974. Foi lançada e batizada em 15 de abril de 1976 e teve como Madrinha a Sra. Stella de Oliveira Campos, esposa do Embaixador do Brasil na Inglaterra. Entre 31 de outubro e 15 de dezembro, realizou suas primeiras saídas para o mar a fim de realizar a provas de casco, máquinas e sistemas a cargo do estaleiro construtor.

SERVIÇO:

  • VISITAÇÃO FRAGATA "CONSTITUIÇÃO" DA MARINHA DO BRASIL
  • Local: Porto de Vitória (ES)
  • Entrada: Portão em frente ao Palácio Anchieta
  • Data: visitação no dia 28 de maio de 2023 (domingo)
  • Horário: 14h às 17h
  • Ingressos: gratuitos e retirados na plataforma Sympla (clique aqui)
  • É obrigatório o uso de sapatos fechados por questões de segurança

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