Tempo frio abre temporada de cerejeiras, lavandários e até girassóis gigantes no ES

Girassóis gigantes, campos de lavanda, cerejeiras e flores variadas estão espalhando charme e beleza por todo o Espírito Santo, principalmente nesta época do ano em que as temperaturas mais baixas favorecem as floradas.





Nas regiões Serrana, do Caparaó, Sul e Norte do estado, é possível encontrar opções de passeios diferentes que encantam, proporcionam conexão com a natureza e ainda rendem belas fotos para movimentar o feed das redes sociais.



