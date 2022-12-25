Maior cruzeiro em águas brasileiras abre temporada nacional; conheça

O maior e mais moderno navio a navegar em águas brasileiras. Esse é o MSC Seashore, um cruzeiro de 339 metros de comprimento, 2.270 cabines e capacidade máxima para 5.877 hóspedes. Ficou impressionado? Calma, HZ foi conferir de pertinho esse gigante do mar e embarcou, literalmente, em uma viagem de três dias saindo do Rio de Janeiro e indo até São Paulo.
Do lado de fora, a embarcação da primeira da classe Seaside EVO se destaca entre os demais navios no porto. Ao entrar no navio, você praticamente se sente em Nova York. Com um interior inspirado na glamourosa cidade americana, os hóspedes encontrarão uma imponente réplica de três metros de altura da Estátua da Liberdade no coração do cassino.
Além disso, chama atenção uma ampla área de compras e de entretenimento, apropriadamente chamada de Times Square, e uma impressionante parede de LED, de 8,5 metros de altura - como se fosse uma reprodução dos prédios da rua mais famosa do mundo.
Nova York também serviu de inspiração para os principais restaurantes do MSC Seashore: o Manhattan Restaurant, Central Park Restaurant, Tribeca Restaurant, 5th Avenue Restaurant e Butcher’s Cut. O navio ainda oferece 18 bares e lounges, que servem uma mistura de coquetéis clássicos e originais, vinhos e cervejas internacionais e refrigerantes. É muito luxo em um só navio.
O Seashore Bar, por exemplo, conta com uma escadaria de degraus de cristal Swarovski. Certamente será uma das escadas mais caras que você terá descido na sua vida.
Mas também há outras opções de culinária internacional, como o mexicano Hola! Tacos & Cantina, os frutos do mar no Ocean Cay, além dos asiáticos Kaito Sushi Bar e Kaito Teppanyaki. Neste último, HZ teve a experiência de não apenas saborear as delícias, mas assistir a um verdadeiro show do chef enquanto o menu era preparado.
Saindo do conceito Nova York e entrando em uma parte mais praiana, fomos atrás de todos os ambientes aquáticos do navio. Ao todo, o cruzeiro dispõe de seis piscinas, incluindo duas de borda infinita, uma piscina com teto retrátil e uma para o MSC Yacht Club (uma parte mais exclusiva que vamos detalhar mais para frente).
A nossa preferida foi a Long Island Pool, que traz um "ar" bem aconchegante.
E para relaxar, que tal passar umas horas em uma das 16 hidromassagens do Seashore? É para esquecer dos problemas. Brincadeiras à parte, uma passadinha no MSC Aures SPA também cai super bem.
Um dos pontos altos do navio é um aquapark com o tema “PiratesCove”, que inclui uma experiência de realidade virtual no toboágua principal. Ficamos horas por ali nos aventurando nesse espaço que impressiona, ainda mais, por estar dentro de um navio. Muitas vezes, até esquecíamos disso.
Além disso, a emoção toma conta em um dos toboáguas que possui parte do trajeto fora da embarcação. Garanto que não é só a criançada que irá passar um bom tempo por ali.
E falando nos pequenos, o Seashore possui a maior área infantil da frota, com 703 m², divididos em seis salas dedicadas para crianças de todas as idades. No hall de games, há simuladores de Fórmula 1 e Rafting e até um cinema 4D.
A NOITE NO NAVIO
Hora do show. O entretenimento do cruzeiro ganha vida em diversas apresentações ao estilo Broadway no Madison Theatre, que possui capacidade para 1.200 hóspedes. Por lá, um verdadeiro espetáculo musical, acrobático entre outras surpresas. Vale a pena ir mais arrumado para curtir a noite no navio.
Para os mais animados, o Le Cabaret Rouge é onde a noite continua. A boate é inspirada nos cabarés franceses da década de 1920 e conta com DJs todas as noites com músicas variadas. Do pop ao reggaeton, ali é o lugar da curtição.
O cassino do Seashore também costuma ficar cheio no período noturno em alto mar. É possível tentar a sorte em alguma das máquinas, bem como fazer suas apostas em outros jogos, como o poker.
Enquanto nós estávamos explorando as instalações do navio, também cruzamos com outro capixaba. O ex-BBB Lucas Bissoli estava com a mãe, Evandra Bissoli, a namorada e ex-BBB, Eslovênia, e a sogra, Dona Kilma, na embarcação. O famoso falou com HZ sobre a experiência em alto mar.
“Está sendo uma oportunidade incrível. Esse navio vai para Salvador, Maceió e Santos, é uma pena que ele não vá parar em Vitória, no Espírito Santo. Espero que venham mais investimentos para Vitória receber cruzeiros desse porte. Tomara que os capixabas façam esse esforço e se desloquem para curtir essa experiência”, ressaltou Lucas.
CABINES E VALORES
Ao todo, são 2.270 cabines, sendo 74 para hóspedes com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. Desse total, 65 % possuem varandas, inclusive a que nós, do HZ, ficamos acomodados. Há quartos de vários estilos, desde opções mais econômicas - sem varanda - até cabines com muito luxo e sofisticação. Visitamos um dos quartos mais caros da embarcação, que dispõe de vários ambientes e até uma hidromassagem particular.
Já o MSC Yacht Club é uma experiência de viagem premium, na qual os hóspedes podem aproveitar de serviços exclusivos e espaços dedicados, como bar, restaurante à la carte, piscina, deck e hidromassagens. No Yacht Club, os hóspedes têm direito a regalias como, prioridade no embarque e desembarque, área exclusiva para check-in e check-out, pacote de internet, pacote all inclusive de bebidas (incluindo o minibar da cabine), mordomo e serviço de concierge 24 horas e uso ilimitado da área termal do MSC Aurea SPA.
Por fim, nós sabemos que você, caro leitor, provavelmente deve estar se perguntando: qual o valor de uma viagem no MSC Seashore? A resposta é: a partir de R$ 3.649 por pessoa. Porém, esse preço mínimo varia conforme o quarto de sua preferência, o porto que será feito o embarque e, é claro, o tipo de conforto que você optar. A empresa italiana de cruzeiros disponibilizou itinerários de seis a oito noites, com partidas de Maceió (AL), Salvador (BA) e Santos (SP).
*O jornalista viajou a convite da MSC