Maior cruzeiro em águas brasileiras abre temporada nacional; conheça

O MSC Seashore é o maior navio de cruzeiro em águas brasileiras Crédito: Divulgação

O maior e mais moderno navio a navegar em águas brasileiras. Esse é o MSC Seashore, um cruzeiro de 339 metros de comprimento, 2.270 cabines e capacidade máxima para 5.877 hóspedes. Ficou impressionado? Calma, HZ foi conferir de pertinho esse gigante do mar e embarcou, literalmente, em uma viagem de três dias saindo do Rio de Janeiro e indo até São Paulo.

Do lado de fora, a embarcação da primeira da classe Seaside EVO se destaca entre os demais navios no porto. Ao entrar no navio, você praticamente se sente em Nova York. Com um interior inspirado na glamourosa cidade americana, os hóspedes encontrarão uma imponente réplica de três metros de altura da Estátua da Liberdade no coração do cassino.

Réplica de três metros de altura da Estátua da Liberdade no coração do cassino Crédito: Felipe Khoury

Além disso, chama atenção uma ampla área de compras e de entretenimento, apropriadamente chamada de Times Square, e uma impressionante parede de LED, de 8,5 metros de altura - como se fosse uma reprodução dos prédios da rua mais famosa do mundo.

O espaço Times Square possui uma impressionante parede de LED, de 8,5 metros de altura Crédito: Divulgação

Nova York também serviu de inspiração para os principais restaurantes do MSC Seashore: o Manhattan Restaurant, Central Park Restaurant, Tribeca Restaurant, 5th Avenue Restaurant e Butcher’s Cut. O navio ainda oferece 18 bares e lounges, que servem uma mistura de coquetéis clássicos e originais, vinhos e cervejas internacionais e refrigerantes. É muito luxo em um só navio.



O Central Park Restaurant é inspirado no famoso parque de Nova York Crédito: Divulgação

O Seashore Bar, por exemplo, conta com uma escadaria de degraus de cristal Swarovski. Certamente será uma das escadas mais caras que você terá descido na sua vida.



Escadaria de degraus de cristal Swarovski Crédito: Felipe Khoury

Mas também há outras opções de culinária internacional, como o mexicano Hola! Tacos & Cantina, os frutos do mar no Ocean Cay, além dos asiáticos Kaito Sushi Bar e Kaito Teppanyaki. Neste último, HZ teve a experiência de não apenas saborear as delícias, mas assistir a um verdadeiro show do chef enquanto o menu era preparado.

O Kaito Teppanyaki oferece gastronomia asiática Crédito: Felipe Khoury

Saindo do conceito Nova York e entrando em uma parte mais praiana, fomos atrás de todos os ambientes aquáticos do navio. Ao todo, o cruzeiro dispõe de seis piscinas, incluindo duas de borda infinita, uma piscina com teto retrátil e uma para o MSC Yacht Club (uma parte mais exclusiva que vamos detalhar mais para frente).

As piscinas com borda infinita ganham destaque na área de lazer do navio Crédito: Divulgação

A nossa preferida foi a Long Island Pool, que traz um "ar" bem aconchegante.



A Long Island Pool é uma das piscinas mais aconchegantes do navio Crédito: Divulgação

E para relaxar, que tal passar umas horas em uma das 16 hidromassagens do Seashore? É para esquecer dos problemas. Brincadeiras à parte, uma passadinha no MSC Aures SPA também cai super bem.

O MSC Aurea SPA é uma opção para quem busca relaxar durante o dia Crédito: Divulgação

Um dos pontos altos do navio é um aquapark com o tema “PiratesCove”, que inclui uma experiência de realidade virtual no toboágua principal. Ficamos horas por ali nos aventurando nesse espaço que impressiona, ainda mais, por estar dentro de um navio. Muitas vezes, até esquecíamos disso.



Um dos pontos altos do navio é um aquapark com o tema “PiratesCove” Crédito: Divulgação

Além disso, a emoção toma conta em um dos toboáguas que possui parte do trajeto fora da embarcação. Garanto que não é só a criançada que irá passar um bom tempo por ali.

Parte do trecho do toboágua fica do lado de "fora" da embarcação Crédito: Felipe Khoury

E falando nos pequenos, o Seashore possui a maior área infantil da frota, com 703 m², divididos em seis salas dedicadas para crianças de todas as idades. No hall de games, há simuladores de Fórmula 1 e Rafting e até um cinema 4D.



Cinema 4D no MSC Seashore Crédito: Divulgação

A NOITE NO NAVIO

Hora do show. O entretenimento do cruzeiro ganha vida em diversas apresentações ao estilo Broadway no Madison Theatre, que possui capacidade para 1.200 hóspedes. Por lá, um verdadeiro espetáculo musical, acrobático entre outras surpresas. Vale a pena ir mais arrumado para curtir a noite no navio.



O Madison Theatre possui capacidade para 1.200 hóspedes Crédito: Divulgação

Para os mais animados, o Le Cabaret Rouge é onde a noite continua. A boate é inspirada nos cabarés franceses da década de 1920 e conta com DJs todas as noites com músicas variadas. Do pop ao reggaeton, ali é o lugar da curtição.

O Le Cabaret Rouge Crédito: Divulgação

O cassino do Seashore também costuma ficar cheio no período noturno em alto mar. É possível tentar a sorte em alguma das máquinas, bem como fazer suas apostas em outros jogos, como o poker.



O cassino no MSC Seashore é repleto de máquinas e mesas de apostas Crédito: Divulgação

Enquanto nós estávamos explorando as instalações do navio, também cruzamos com outro capixaba. O ex-BBB Lucas Bissoli estava com a mãe, Evandra Bissoli, a namorada e ex-BBB, Eslovênia, e a sogra, Dona Kilma, na embarcação. O famoso falou com HZ sobre a experiência em alto mar.

“Está sendo uma oportunidade incrível. Esse navio vai para Salvador, Maceió e Santos, é uma pena que ele não vá parar em Vitória, no Espírito Santo. Espero que venham mais investimentos para Vitória receber cruzeiros desse porte. Tomara que os capixabas façam esse esforço e se desloquem para curtir essa experiência”, ressaltou Lucas.

O ex-BBB capixaba Lucas Bissoli curtiu o novo cruzeiro da MSC Crédito: Felipe Khoury

CABINES E VALORES

Ao todo, são 2.270 cabines, sendo 74 para hóspedes com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. Desse total, 65 % possuem varandas, inclusive a que nós, do HZ, ficamos acomodados. Há quartos de vários estilos, desde opções mais econômicas - sem varanda - até cabines com muito luxo e sofisticação. Visitamos um dos quartos mais caros da embarcação, que dispõe de vários ambientes e até uma hidromassagem particular.

Há diversas opções de cabines no MSC Seashore, como a Premiumm Suite Aurea com Terraço Crédito: Divulgação

Já o MSC Yacht Club é uma experiência de viagem premium, na qual os hóspedes podem aproveitar de serviços exclusivos e espaços dedicados, como bar, restaurante à la carte, piscina, deck e hidromassagens. No Yacht Club, os hóspedes têm direito a regalias como, prioridade no embarque e desembarque, área exclusiva para check-in e check-out, pacote de internet, pacote all inclusive de bebidas (incluindo o minibar da cabine), mordomo e serviço de concierge 24 horas e uso ilimitado da área termal do MSC Aurea SPA.

As cabines do Yatch Club chamam atenção pelo conforto e luxo Crédito: Divulgação

Por fim, nós sabemos que você, caro leitor, provavelmente deve estar se perguntando: qual o valor de uma viagem no MSC Seashore? A resposta é: a partir de R$ 3.649 por pessoa. Porém, esse preço mínimo varia conforme o quarto de sua preferência, o porto que será feito o embarque e, é claro, o tipo de conforto que você optar. A empresa italiana de cruzeiros disponibilizou itinerários de seis a oito noites, com partidas de Maceió (AL), Salvador (BA) e Santos (SP).

Ao todo, o navio possui 16 hidromassagens Crédito: Divulgação