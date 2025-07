Viajar sozinha

Confira 7 dicas essenciais para mulheres explorarem o mundo com segurança

De hospedagem à localização em tempo real, confira dicas valiosas para mulheres que viajam desacompanhadas com confiança e conforto

Publicado em 27 de julho de 2025 às 12:00

Dicas para mulheres viajarem sozinhas com segurança Crédito: Prostock-studio / Shutterstock

Cada vez mais mulheres escolhem viajar sozinhas, seja por liberdade, autoconhecimento ou pelo simples desejo de explorar o mundo no próprio ritmo. A experiência, embora enriquecedora, exige alguns cuidados específicos para garantir tranquilidade durante a jornada. >

Pensando nisso, HZ, com informações da Civitatis, que é uma plataforma online de passeios, atividades e visitas guiadas em português, preparou sete orientações essenciais para mulheres que viajam desacompanhadas, com foco em prevenção, planejamento e segurança.>

1. Pesquise com antecedência

Conhecer o destino antes de chegar é uma medida fundamental. No caso das mulheres, vale atenção redobrada aos costumes locais, especialmente em países com regras de vestimenta específicas ou restrições de comportamento ao público feminino. Entender a cultura evita desconfortos e garante uma experiência mais respeitosa e fluida. >

2. Organize sua documentação

Dicas para mulheres viajarem sozinhas Crédito: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Leve sempre cópias físicas e digitais dos documentos principais, como passaporte, carteira de identidade e seguro viagem. Tenha também uma lista de contatos de emergência, com números da polícia local, serviços de saúde e embaixadas ou consulados brasileiros. >

3. Não viaje sem seguro

O seguro de viagem é indispensável. Ele garante cobertura para emergências médicas, extravio de bagagem ou imprevistos com voos. Para quem viaja sozinha, é importante deixar as informações do seguro acessíveis, caso terceiros precisem acioná-lo em situações de urgência. >

4. Compartilhe sua localização com quem confia

Evite publicar em tempo real nas redes sociais onde está hospedada ou os locais que está visitando. Em vez disso, use ferramentas como compartilhamento de localização por tempo limitado, disponível em aplicativos de celular, para que amigos ou familiares acompanhem sua jornada com mais segurança. >

5. Escolha bem sua hospedagem

Ao viajar, escolha bem sua hospedagem Crédito: jittawit21 / Shutterstock

Prefira acomodações com boas avaliações, localizadas em regiões movimentadas ou turísticas. Ao chegar, confira se portas e janelas fecham corretamente. Também vale enviar a alguém de confiança o nome do hotel, endereço e datas da hospedagem. >

6. Planeje seus deslocamentos

Organizar traslados com antecedência é uma boa prática, assim como optar por transporte público em horários movimentados. Caso precise de transporte privado, priorize aplicativos com identificação do motorista ou táxis oficiais. Aplicativos como Google Maps ou Maps.Me permitem acompanhar rotas mesmo offline — uma ferramenta útil para verificar se está no caminho certo.>

7. Contrate passeios confiáveis

Em destinos desconhecidos, excursões e visitas guiadas podem ser boas opções para explorar com segurança. Prefira agências regulamentadas ou plataformas reconhecidas, que oferecem atividades com avaliações de outros usuários, informações detalhadas e suporte em português. A Civitatis, por exemplo, é uma das empresas que operam com esse tipo de curadoria. >

Viajar sozinha pode ser uma experiência poderosa e transformadora. Com planejamento, atenção e boas escolhas, é possível explorar novos destinos com mais confiança e aproveitar cada momento com autonomia e segurança.>

