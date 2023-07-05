Cerejeiras de bosque em Alfredo Chaves florescem mais cedo e encantam turistas

Cerejeiras florescem mais cedo encantam turistas em Alfredo Chaves Crédito: Gerusa Almeida Santana

A florada nas cerejeiras do Espírito Santo teve seu início. Cidades como Alfredo Chaves e Domingos Martins começam a ver os campos rosados, repletos de beleza, como um bom atrativo para o turismo no interior do Estado.

O florescer no bosque do Sítio Monte Rá, no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, começou no final do mês de junho e já tem atraído muitos visitantes. O espetáculo da natureza pode ser apreciado gratuitamente, seguindo algumas regras dos proprietários. A floração deve durar até o dia 15 deste mês.

As cerejeiras ornamentais vieram direto do Japão e ficam localizadas no distrito de São Bento de Urânia e durante o inverno se torna um atrativo turístico do município. O sítio pertence ao mestre de Taekwondo Lee Chung, que plantou 320 árvores em meio a um belo lago no local.

“Está mais lindo do que no ano passado, parece que estamos num conto de fadas. Tenho uma propriedade na região de São Bento de Urânia e também plantamos cerca de 200 mudas de cerejeiras. Espero ver as minhas florescerem no próximo ano”, conta Gerusa Almeida Santana, que possui um sítio vizinho onde também plantou cerejeiras e foi visitar a propriedade de Lee.

Cerejeiras florescem mais cedo encantam turistas em Alfredo Chaves

Segundo Lee, todo o sítio está aberto à visitação. "A área é uma residência e não um local turístico", ressaltam os proprietários. Por isso, o espaço não possui banheiro público, área de piquenique, lanchonete e a família estipula as seguintes regras:

Não bloquear a passagem de veículos na estrada ao estacionar;

Não deixar lixo pela fazenda;

Não arrancar as flores das cerejeiras e plantas;

Não danificar as instalações;

É permitida a visitação de grupos, desde que sejam pequenos;

Não chegar perto da área ao redor da casa para preservar a intimidade dos moradores.

As cerejeiras ornamentais do Japão, também conhecidas como ‘sakura’, são muito comuns no inverno daquele país. Lá, florescem entre o final de março e o início de abril.

ENTRADA SOLIDÁRIA

Neste ano, segundo Maggie Lee, filha do proprietário Mestre Lee, uma visitante teve a ideia de solicitar uma doação solidária para ajudar um dos caseiros do local.

“Os vistantes podem doar fraldas geriátricas tamanho G ou donativos para o casal Augusta e Cláudio que moram na propriedade. Eles moram em uma casinha próxima à entrada. Cláudio se encontra acamado em decorrência de uma pancreatite com complicações neurológicas”.

DOMINGOS MARTINS

Já em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, por enquanto o famoso bosque das cerejeiras ainda não tem previsão de abrir para o público. Apesar disso, na região há várias árvores que já floresceram e podem ser contempladas da mesma forma. Ao longo da Rota do Lagarto, por exemplo, e de rodovias estaduais na Região Serrana do estado, as cerejeiras também despertam a atenção dos visitantes.

SÍTIO MONTE RÁ

Localização: Redentor, a 6km de São Bento de Urania, em Alfredo Chaves



Horário de funcionamento: das 7h às 18h

Valor: entrada gratuita



Contato: @sitio_monte_ra





BOSQUE DE PEDRA AZUL

Localização: Rota do Lagarto, próximo à sede do Parque de Pedra Azul, em Domingos Martins

Horário de funcionamento: das 8 às 16h30 (mas ainda não está aberto ao público nesta temporada).