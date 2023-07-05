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Espetáculo da natureza

Cerejeiras de bosque em Alfredo Chaves florescem mais cedo e encantam turistas

Floração começou no final de junho e deve durar até o dia 15 de julho deste ano. Em Domingos Martins, a florada começou mas não está aberta ao público
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 18:00

Cerejeiras florescem mais cedo encantam turistas em Alfredo Chaves
Cerejeiras florescem mais cedo encantam turistas em Alfredo Chaves Crédito: Gerusa Almeida Santana
A florada nas cerejeiras do Espírito Santo teve seu início. Cidades como Alfredo Chaves e Domingos Martins começam a ver os campos rosados, repletos de beleza, como um bom atrativo para o turismo no interior do Estado.
O florescer no bosque do Sítio Monte Rá, no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, começou no final do mês de junho e já tem atraído muitos visitantes. O espetáculo da natureza pode ser apreciado gratuitamente, seguindo algumas regras dos proprietários. A floração deve durar até o dia 15 deste mês.
As cerejeiras ornamentais vieram direto do Japão e ficam localizadas no distrito de São Bento de Urânia e durante o inverno se torna um atrativo turístico do município. O sítio pertence ao mestre de Taekwondo Lee Chung, que plantou 320 árvores em meio a um belo lago no local.
“Está mais lindo do que no ano passado, parece que estamos num conto de fadas. Tenho uma propriedade na região de São Bento de Urânia e também plantamos cerca de 200 mudas de cerejeiras. Espero ver as minhas florescerem no próximo ano”, conta Gerusa Almeida Santana, que possui um sítio vizinho onde também plantou cerejeiras e foi visitar a propriedade de Lee.

Cerejeiras florescem mais cedo encantam turistas em Alfredo Chaves

Segundo Lee, todo o sítio está aberto à visitação. "A área é uma residência e não um local turístico", ressaltam os proprietários. Por isso, o espaço não possui banheiro público, área de piquenique, lanchonete e a família estipula as seguintes regras:
  • Não bloquear a passagem de veículos na estrada ao estacionar; 
  • Não deixar lixo pela fazenda; 
  • Não arrancar as flores das cerejeiras e plantas;
  • Não danificar as instalações;
  • É permitida a visitação de grupos, desde que sejam pequenos;
  • Não chegar perto da área ao redor da casa para preservar a intimidade dos moradores.
As cerejeiras ornamentais do Japão, também conhecidas como ‘sakura’, são muito comuns no inverno daquele país. Lá, florescem entre o final de março e o início de abril.

ENTRADA SOLIDÁRIA

Neste ano, segundo Maggie Lee, filha do proprietário Mestre Lee, uma visitante teve a ideia de solicitar uma doação solidária para ajudar um dos caseiros do local.
“Os vistantes podem doar fraldas geriátricas tamanho G ou donativos para o casal Augusta e Cláudio que moram na propriedade. Eles moram em uma casinha próxima à entrada. Cláudio se encontra acamado em decorrência de uma pancreatite com complicações neurológicas”.

DOMINGOS MARTINS

Já em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, por enquanto o famoso bosque das cerejeiras ainda não tem previsão de abrir para o público. Apesar disso, na região há várias árvores que já floresceram e podem ser contempladas da mesma forma. Ao longo da Rota do Lagarto, por exemplo, e de rodovias estaduais na Região Serrana do estado, as cerejeiras também despertam a atenção dos visitantes.
  • SÍTIO MONTE RÁ
  • Localização: Redentor, a 6km de São Bento de Urania, em Alfredo Chaves
  • Horário de funcionamento: das 7h às 18h
  • Valor: entrada gratuita
  • Contato: @sitio_monte_ra

  • BOSQUE DE PEDRA AZUL
  • Localização: Rota do Lagarto, próximo à sede do Parque de Pedra Azul, em Domingos Martins
  • Horário de funcionamento: das 8 às 16h30 (mas ainda não está aberto ao público nesta temporada).
*Com informações do g1 ES

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