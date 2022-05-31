Veja quem prestigiou o show do Dire Straits Legacy em Vitória

O cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras regional Espírito Santo (SBQ/ES), Ariosto Santos, articulou com hospitais e órgãos públicos do Espírito Santo para adesão da Campanha Junho Laranja, mês de combate e prevenção as queimaduras. O hospital Jayme dos Santos Neves, o Vitória Apart Hospital e o Tribunal de Justiça do Estado já aderiram à campanha iluminando as instalações de laranja durante o mês de junho e a Prefeitura de Vitória vai iluminar a Ponte da Ilha do Frade, no dia 06, Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras. Neste ano, a campanha terá como tema: “Comunidade Segura, livre de queimaduras". A proposta é ir além de mostrar o risco de determinadas atitudes que podem provocar acidentes com queimaduras. O objetivo é ampliar a discussão sobre a temática trazendo à tona os cuidados a serem tomados em situações rotineiras e cotidianas, como cozinhar, acender uma churrasqueira, utilizar álcool na limpeza doméstica, passar roupas, entre outras.