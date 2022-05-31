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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o show do Dire Straits Legacy em Vitória

Publicado em
31 mai 2022 às 02:10
Rodrigo Chamoun,Camila Resende,Patricia Ribeiro
Rodrigo Chamoun, Camila Resende e Patricia Ribeiro: na plateia do show do Dire Straits Legacy, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Domingo de rock

O domingo (29) foi de rock no Espaço Patrick Ribeiro. A banda Dire Straits Legacy empolgou o público com grandes sucessos como “Money for Nothing” e “Walk of Life”. A noite foi ainda melhor para Marcio Tietz Monteiro, que levou a guitarra autografada pela banda sorteada pelo Clube A Gazeta. Confira a galeria de fotos de Arthur Louzada.

ANIVERSÁRIO

Leonardo Abaurre e Karina Nemer: celebrando 13 anos da Sophia Nemer
Karina Nemer E Leonardo Abaurre: celebrando 13 anos da Sophia Nemer! Crédito: Cloves Louzada

Casão é vovô!

Cauan chegou! Os vovós Renato Casagrande e Maria Virgínia estão paparicando o primeiro netinho, filho de Milla Casagrande e Josian. Parabéns aos pais e avós!

Talk show

A Sempre Verde convida para o lançamento da nova coleção de vasos vietnamitas Organne, nesta quarta-feira (01º), com talk show de Paulo H. Costa. 

Colecionismo

É neste final de semana, a partir de sexta-feira (03) até domingo (05), o 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória. Após dois anos sem acontecer presencialmente devido à pandemia, o evento acontece no Century Plaza Apart Hotel, na Praia de Camburi. Realizado pela Sociedade Capixaba de Multicolecionismo, o Encontro está inserido no calendário oficial da Sociedade Brasileira de Numismática e conta com a presença de expositores de vários estados brasileiros. Serão 33 mesas e mais de 100 mil peças de colecionismo em geral.

Bodas de Prata

Queridos de RR, Leonel e Regina Ximenes completam 25 anos de casados nesta terça-feira (31). Parabéns ao casal!

Jornada de medicina

O Centro Universitário Multivix Vitória irá realizar, entre os dias 02 e 04 de junho, um dos maiores eventos idealizados por um Centro Acadêmico do Brasil: a 4ª Jornada de Medicina de Emergência do Espírito Santo 2022. O evento é promovido pelo CADOM – Centro Acadêmico de Medicina Dr. Orlando José Ferreira Martins e acontecerá em formato híbrido, transmitido via YouTube, a fim de viabilizar a participação do corpo discente de todas as instituições do ES e dos demais estados. O EMERGEN.VIX é um evento anual de sucesso entre os estudantes de Medicina do Espírito Santo e será palco de informação e debate científico acerca dos temas mais atuais e relevantes sobre emergência com profissionais que são referência estadual e nacional.

Junho Laranja

O cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras regional Espírito Santo (SBQ/ES), Ariosto Santos, articulou com hospitais e órgãos públicos do Espírito Santo para adesão da Campanha Junho Laranja, mês de combate e prevenção as queimaduras. O hospital Jayme dos Santos Neves, o Vitória Apart Hospital e o Tribunal de Justiça do Estado já aderiram à campanha iluminando as instalações de laranja durante o mês de junho e a Prefeitura de Vitória vai iluminar a Ponte da Ilha do Frade, no dia 06, Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras. Neste ano, a campanha terá como tema: “Comunidade Segura, livre de queimaduras". A proposta é ir além de mostrar o risco de determinadas atitudes que podem provocar acidentes com queimaduras. O objetivo é ampliar a discussão sobre a temática trazendo à tona os cuidados a serem tomados em situações rotineiras e cotidianas, como cozinhar, acender uma churrasqueira, utilizar álcool na limpeza doméstica, passar roupas, entre outras.

Férias na cozinha

Eduarda Buaiz acaba de anunciar mais uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha para movimentar as próximas férias da garotada. O curso acontecerá no dia 2 de julho, com turmas presenciais e também transmissão online. As inscrições serão abertas no dia 13 de junho, realizadas presencialmente, na loja Kouzina, na Praia do Canto, pelos pais ou responsáveis. Para participar é preciso doar 3kg de alimentos (arroz, feijão ou macarrão) no ato da inscrição, que serão doados para a Creche Vovô Chiquinho.

QUERIDAS DE RR

Daniela Andrade e Cida Lamari
Daniela Andrade e Cida Lamari Crédito: Cacá Lima

CORRIDA DA SAÚDE

Correr traz benefícios para o corpo inteiro. Agora, imagine cuidar da sua saúde da cabeça aos pés e ainda ajudar a ofertar saúde para quem precisa. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória organiza para o dia 7 de agosto a 1ª Corrida da Saúde, que acontece na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e já está com as inscrições abertas. Os valores arrecadados com as inscrições para a Corrida da Saúde serão destinados ao novo Centro Oncológico da Santa Casa de Vitória, que está em construção na Avenida Vitória – anexo à Maternidade Pró-Matre. O local, voltado quase que em sua totalidade a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), atenderá os cerca de 700 pacientes de Oncologia da Santa Casa com mais conforto e tecnologia alinhada aos padrões do Brasil e do mundo. Confira o link da inscrição. 

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