Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Fábio Portela e Sofia Buzetto festejaram 1° aniversário de Cecília

29 mai 2022 às 02:15
Aniversário de 1 aninho de Cecília, filha de Fábio Portela e Sofia Buzetto
 Fábio Portela e Sofia Buzetto festejaram o aniversário de 1 aninho de Cecília 

Viva Cecília!

Queridos de RR, Fábio Portela e Sofia Buzetto celebraram o 1º aniversário da filha Cecilia, em festa para a família e amigos, no Cerimonial Casarão, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Confira a galeria de fotos de Larissa Passos e Sarah Dias Almeida e o vídeo de Renan Rauta.
"Quero cantar até o fim''

CINEMARIAS

Debater o combate à violência e o protagonismo feminino nas telas. Com essa proposta, o CineMarias está com inscrições abertas até 16 de junho para filmes dirigidos por mulheres. O festival será realizado de 1º a 3 de setembro com programação gratuita de arte, educação e cinema, no Cine Metrópolis (Ufes). O projeto tem patrocínio da ArcelorMittal Tubarão, com intermédio da Fundação ArcelorMittal. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Podem se inscrever filmes brasileiros dirigidos por mulheres cis, trans, travestis e não-bináries produzidos a partir de 2018, com duração de até 25 minutos. As realizadoras concorrerão ao troféu CineMarias de Melhor Filme e Melhor Direção em ambas as categorias. Com o tema "Corpo é Território", o CineMarias 2022 propõe uma reflexão sobre a memória social da mulher a partir das experiências de seu corpo individual e coletivo nos espaços que ela ocupa. A Mostra também conta com workshops de criação gratuitos e masterclasses com profissionais reconhecidas do cinema nacional e capixaba. As inscrições estão disponíveis em www.cinemarias.com.br.

ENCONTRO

Cirlena Recco, Fábio Galeazzo, Roberta Drummond e Ivan Coelho em evento da ABD Regional.
Cirlena Recco, Fábio Galeazzo, Roberta Drummond e Ivan Coelho: em evento da Associação Brasileira de Designers (ABD) Regional.

Carnes&drinques

O lançamento do novo cardápio e da primeira carta de drinques, da boutique de carnes Meatpack, de Edmilson e Eileen Varejão, tem nova data. No dia 07 de junho, terça-feira, às 19h, o público vivenciará novas experiências na primeira casa a se dedicar a cortes de carnes nobres na Praia do Canto. O projeto arquitetônico é assinado por Edduardo Trigo.

Observatório da Indústria

A arquiteta Angela Gomes assina o projeto de reforma de arquitetura de interiores do oitavo andar da sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O espaço, de 450 metros quadrados, é formado pelo Observatório da Indústria - criado para reunir as principais informações da indústria e da economia - e contempla ainda outros ambientes como recepção, salas de reuniões, sala da presidência e lounge.

Empreendedorismo feminino

Idealizado pelo casal de empresários Aline Salvatto e Nerinho Teixeira, a segunda edição do Prêmio Mulheres de Valor já está confirmada: será no dia 30 de junho, no cerimonial Oasis, em Vitória. O objetivo é valorizar o protagonismo feminino no cenário empresarial capixaba. Para estimular o empoderamento feminino e não dar abertura para rivalidade, não houve votação através de opinião pública, mas indicação através das redes sociais oficiais do evento. Sendo assim, as mulheres homenageadas foram as mais mencionadas e são de diversos segmentos, como setor industrial, de comércio, serviços e profissionais liberais.

Departamento jurídico em pauta

O gerente jurídico da Rede Gazeta, Pablyto Robert Baioco Ribeiro, participa nesta terça-feira (31), a partir das 9h50, no Hotel Senac, do painel “Organizando o departamento jurídico: Experiências dos grandes Players”. O debate, juntamente com representantes da Samarco Mineração, ArcelorMittal Tubarão, Vale, Findes, OAB/ES e Sicoob, fazem parte do seminário Novo Jurídico, Novas Perspectivas: Departamento Isolado ou Estratégico de Negócios? O evento acontece no tradicional Hotel Senac, na Ilha do Boi, organizado pela OAB/ESA, Didier, Sodré e Rosa, Advocacia e Consultoria e Ribeiro Fialho, Advocacia Empresarial Especializada.

Novo advogado

Herdeiro de Léo de Castro e Patricia Castro, Bernardo de Castro acaba de ser aprovado na prova da OAB-SP. O capixaba se formou em Direito pela Faculdade de Direito da USP e faz estágio no renomado escritório Tail & Chequer Advogados, associado a Mayer Brown, de Ilinois (EUA). 

Festival em VV

O Shopping Vila Velha recebe em junho a primeira edição do Festival Taste Lab Coletivo Gourmet – um evento itinerante que une gastronomia, arte e cultura, já passou por cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e de São Paulo e agora chega em terras capixabas. Inspirado nos “food halls” gastronômicos da Europa e dos EUA, o festival reúne atividades artísticas, culturais e gastronômicas em um único espaço, com lazer e diversão para todas as idades. O evento acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 10, 11 e 12 de junho, na área externa do Shopping Vila Velha, e contará com 15 operações gastronômicas, entre Outback e Jimmy Ogro, e apresentação de diferentes bandas. A entrada é gratuita.

VOZ PARA ELAS

Mayara Bueno, Catia Paganote e Claudia Marriel
Mayara Bueno, Catia Paganote e Claudia Marriel estão juntas no Podcast "E ai, mulherada!", que tem sua estreia marcada para o próximo dia 02 de junho, às 20h, nas principais plataformas digitas. O programa vem para dar espaço e voz para as mulheres

Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
