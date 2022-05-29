Fábio Portela e Sofia Buzetto festejaram 1° aniversário de Cecília

O gerente jurídico da Rede Gazeta, Pablyto Robert Baioco Ribeiro, participa nesta terça-feira (31), a partir das 9h50, no Hotel Senac, do painel “Organizando o departamento jurídico: Experiências dos grandes Players”. O debate, juntamente com representantes da Samarco Mineração, ArcelorMittal Tubarão, Vale, Findes, OAB/ES e Sicoob, fazem parte do seminário Novo Jurídico, Novas Perspectivas: Departamento Isolado ou Estratégico de Negócios? O evento acontece no tradicional Hotel Senac, na Ilha do Boi, organizado pela OAB/ESA, Didier, Sodré e Rosa, Advocacia e Consultoria e Ribeiro Fialho, Advocacia Empresarial Especializada.