Happy hour reúne arquitetos e designers em Vitória

O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo, CIEE-ES, foi eleito como representante de sua categoria no Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória, COMASV, para a gestão 2022 a 2025. Segundo o superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader essa nomeação é um reconhecimento de todo o trabalho realizado. “Entramos em mais uma gestão no COMASV com muita vontade de unir forças e para contribuir para laboração e manutenção de políticas públicas de assistência social, para aqueles que mais necessitam. Essa nomeação é um reconhecimento de todo o trabalho que desenvolvemos durantes esses anos”, ressalta.