Happy hour reúne arquitetos e designers em Vitória

Gabi Iamonde recebeu arquitetos e designer de interiores nesta sexta-feira (27) para happy hour e jantar, na Todeschini Vitória. O chef da noite foi o arquiteto Rômulo Pegoretti, que venceu o "Jogo de Panelas" do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, em 2020. No menu, uma tábua de frios e um risoto de camarão com limão siciliano (que delícia!), acompanhados de vinhos branco e rosé. Por lá, passaram Carol Daros, Emilia Lopes, Letícia Serafim, Juliana Goulart, Claudia Melo, Lais Areas, Georgia Mendonça. O grupo aproveitou para matar saudades do tour Todeschini, que promoveu uma visita à fábrica, no Rio Grande do Sul, no ano passado. Confira a galeria de fotos.