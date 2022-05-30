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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Happy hour reúne arquitetos e designers em Vitória

Publicado em
30 mai 2022 às 02:15
Gabi Iamonde e Romulo Pegoretti
Gabi Iamonde e Rômulo Pegoretti: em happy hour vip Crédito: Renata Rasseli

Risoto e bate-papo

Gabi Iamonde recebeu arquitetos e designer de interiores nesta sexta-feira (27) para happy hour e jantar, na Todeschini Vitória. O chef da noite foi o arquiteto Rômulo Pegoretti, que venceu o "Jogo de Panelas" do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, em 2020. No menu, uma tábua de frios e um risoto de camarão com limão siciliano (que delícia!), acompanhados de vinhos branco e rosé. Por lá, passaram Carol Daros, Emilia Lopes, Letícia Serafim, Juliana Goulart, Claudia Melo,  Lais Areas, Georgia Mendonça. O grupo aproveitou para matar saudades do tour Todeschini, que promoveu uma visita à fábrica, no Rio Grande do Sul, no ano passado. Confira a galeria de fotos.

ANIVERSÁRIO

Breno Areas e Andréia Lopes
O aniversariante Breno Areas e a amiga, a jornalista Andréia Lopes: tarde de parabéns pra você, na Praia do Canto Crédito: Renata Rasseli

Inauguração

Os sócios Celio Vilela, Caio Adrião, Evandro Telles, Yuri Barbosa e Victor Ferri recebem nesta segunda (30), a partir das 20 horas, convidados para inauguração do Coco Bambu, na Praia do Canto, em Vitória. A unidade será a 64ª da rede de restaurantes no país. O restaurante estará aberto ao público.

De volta aos treinos

O fisiologista Helvio Affonso, da clínica Appto, está atendendo  atleta Paulo André, o PA. O treinamento do atleta inclui testes de força, resistência, composição corporal e biomarcadores para monitorar a performance e os preparativos para as próximas competições.

E-commerce

O Espírito Santo será sede do primeiro evento sobre E-commerce e venda digital, que acontece a partir do dia 6 de junho, no Centro de Convenções de Vitória com convidados de todo o país. A empresária Rachel Pires à frente da Nuvem Sublimação participa como palestrante como uma das destaque capixaba no meio digital.

Loja conceito

Patrícia Teixeira está nos preparativos para inaugurar sua primeira loja conceito da marca de joias que leva seu nome. Fernanda Izoton e Luiza Stefanini, da To Do Soluções em Marketing, são as responsáveis por desenvolver, desde a estratégia à operação, todos os detalhes em marketing do novo espaço.

Indústria de cervejeira

Maior evento profissional da indústria cervejeira do país, o Brasil Brau acontece entre os dias 30 de maio a 1º de junho, na Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo. Os empresários capixabas Augusto Sato e Bruno Medeiros já confirmaram presença. “A ideia é que a gente consiga começar a disseminar o conceito da Meu Chope como uma empresa de facilitação, um acesso para os melhores chopes do país, 24 horas por dia. A ideia é que isso comece a ser compartilhado a partir dos equipamentos que a gente está colocando no mercado”, explica Bruno Medeiros, CEO da Meu Chope.com.

Gestão do CIEE-ES

O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo, CIEE-ES, foi eleito como representante de sua categoria no Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória, COMASV, para a gestão 2022 a 2025. Segundo o superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader essa nomeação é um reconhecimento de todo o trabalho realizado. “Entramos em mais uma gestão no COMASV com muita vontade de unir forças e para contribuir para laboração e manutenção de políticas públicas de assistência social, para aqueles que mais necessitam. Essa nomeação é um reconhecimento de todo o trabalho que desenvolvemos durantes esses anos”, ressalta.

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