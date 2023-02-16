Veja quem prestigiou o jantar beneficente do Instituto Ponte em Vitória

Tudo começou com uma brincadeira, que há anos se repete na segunda-feira de Carnaval. Batizado de GRUA – Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia, o bloco formado por moradores já virou uma tradição no condomínio Aldeia da Praia. Tendo à frente Aloizio Faria, nesta edição o GRUA vem reforçado. Além de uma banda composta por 15 músicos, o bloco contará com uma rede de apoio formada por food trucks de bebidas, doces e salgados. E, ao contrário do que acontecia em anos anteriores, desta vez o Carnaval que começa às 17h30, na Praia das Conchas, espaço da concentração, percorrerá o condomínio até ganhar fôlego na área de lazer, onde a banda promete mais algumas horas de folia.