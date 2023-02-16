Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o jantar beneficente do Instituto Ponte em Vitória

Publicado em
16 fev 2023 às 02:30
Sandra Matias, Lara Brotas, Adrianna Eu e Bartira Almeida
Sandra Matias, Lara Brotas, Adrianna Eu e Bartira Almeida: em noite solidária na Ilha Crédito: Cacá Lima

Noite do bem

Foi um sucesso o jantar beneficente promovido pela Matias Brotas arte contemporânea, de Sandra Matias e Lara Brotas, em parceria com o Instituto Ponte, de Bartira Almeida, que trouxeram à Vitória a artista carioca Adrianna EU, nesta terça-feira (14), no Restaurante Soeta, em Vitória. A artista criou obras exclusivas da aua série ‘Abrir Mão’ para o encontro. Bartira emocionou os convidados ao falar do projeto que completa oito anos promovendo "pontes” entre potenciais doadores e bons programas sociais na área da educação. O evento contou com a participação de dois estudantes, Caio Martins e Gabriela Luxinger, que deram depoimentos no jantar contando suas histórias, desafios e conquistas atingidas após entrarem para o instituto. O menu do jantar foi assinado pela chef Bárbara Verzola e a  decoração por Bruna Medeiros. Confira os cliques de Cacá Lima.

CARNAVAL

Angelo Pais e Clara Pais
Angelo Pais e Clara Pais: em baile de máscaras para arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Partiu, Salvador!

Fatinha Abelha e Bruna Medeiros partiram para Salvador para curtir dias de folia junto ao bloco do Belll Marques. 

Partiu, NYC!

Décio e Eulália Chieppe vão fugir da folia e partiram para Nova York, ao lado dos filhos André e Anna. 

Partiu, Trancoso!

Francisco Carvalho e Jaque Devens, Rodrigo Carvalho e Claudia Colodetti, Alexandro  e Karine Kimura, Livia Torres e Jorge Oliveira e respectivas família vão aproveitar os dias de folia em Trancoso, Bahia. 

Partiu, Sapucaí!

Marcelo Netto e Letícia Rody vão conferir os desfiles das escolas de samba do Rio na Marquês de Sapucaí. 

Partiu, Guarapari!

A endocrinologista Gisele Lorenzoni segue para Guarapari no feriado de Carnaval onde curte dias de relax ao lado da família.

FOLIA

Dudu Altoé e Diego Santos
Dudu Altoé e Diego Santos: na noite do Baile Secreto 2023 Crédito: Léo Gurgel

CARNAVAL NA ALDEIA

Tudo começou com uma brincadeira, que há anos se repete na segunda-feira de Carnaval. Batizado de GRUA – Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia, o bloco formado por moradores já virou uma tradição no condomínio Aldeia da Praia. Tendo à frente Aloizio Faria, nesta edição o GRUA vem reforçado. Além de uma banda composta por 15 músicos, o bloco contará com uma rede de apoio formada por food trucks de bebidas, doces e salgados. E, ao contrário do que acontecia em anos anteriores, desta vez o Carnaval que começa às 17h30, na Praia das Conchas, espaço da concentração, percorrerá o condomínio até ganhar fôlego na área de lazer, onde a banda promete mais algumas horas de folia.

VERNISSAGE

Léo Bahia, Stella Miranda e Aurea Ligia Bernardi
Léo Bahia, Stella Miranda e Aurea Ligia Bernardi: na abertura da exposição coletiva que comemora os 5 anos da Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

Inovação compartilhada

 A equipe de Maely Coelho, da MedSênior, não só desenvolve como também compartilha inovação. Seu Laboratório de Inovação, o MIL – envolvido em inúmeros projetos na área de saúde e qualidade de vida no envelhecimento – realiza nesta quinta, dia 16, às 17h, mais uma edição do Mil Talks, espaço on-line para troca de experiências e aprendizado. Diretor do Mil/MedSênior, Júlio Melo recebe desta vez o CEO da Abstartups, Luiz Othero, que fala sobre o ecossistema de startups, os resultados do mapeamento de 2022 e o que esperar de 2023. O evento é aberto ao público e gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram do @milseniorlab.

No Cantro de Vitória

A arquiteta Jaqueline Lopes e a engenheira civil Amanda Tagarro, da Donna Obra Construtora são as responsáveis por gerenciar a reforma do A Oca – Restaurante & Ateliê, de Fabrício Costa e Caio Cruz, no Centro de Vitória. O projeto arquitetônico é do Ateliê Felu. As experientes profissionais, especialistas em gestão de obras, tiveram o desafio de finalizar o trabalho em 15 dias. O resultado ficou lindo e pode ser conferido nesta sexta-feira (17), na reinauguração do espaço.

MODA

Renata Pacheco com as empresárias Danielle Coutinho e Marluci Eiras na abertura da Form, curadoria de marcas renomadas que chegou a Vitória.
Renata Pacheco, Danielle Coutinho e Marluci Eiras:  na abertura da Form, curadoria de marcas renomadas que chegou a Vitória Crédito: Divulgação

Carnaval Carnaval de Vitória Festa de Aniversário
