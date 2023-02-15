Marcos Murad e Camila Baptista celebram casamento em Vitória

Marcos Murad e Camila Baptista celebraram o casamento civil em noite initimista para a família e amigos no sábado (11), na Chácara Von Schilgen, em Vitória, depois de oficializarem a união no cartório na sexta-feira. O encontro reuniu os irmãos de Marcos, Mônica e Murilo e suas famílias e a família da noiva. O convidado especial foi o bebê a bordo Miguel. O menu foi assinado pela chef Claudia Moulin. Confira as fotos de Wesley Paiva.

Depois do sucesso do CamaroteP12 no Carnaval de Vitória, Cícero Ribeiro e Mayka Schneider emendam para o carnaval com Ivete Sangalo. Na quinta-feira tem Pipoca Da Ivete que será transmitido pela TV Gazeta ao vivo, e sábado tem Bloco Coruja no circuito Barra-Ondina. Na mala de viagem, Mayka leva em mãos para Veveta usar no carnaval, os kimonos da nossa Maria Sanz Martins.

Uma pesquisa divulgada pelo Sebrae Paraná apontou que, dentre as tendências de negócios promissores, estão aqueles que proporcionam o bem-estar. Intitulado “Consumo e mercado no pós-pandemia”, o guia mostrou que a maioria das pessoas estão propensas a buscar momentos que contribuam para a saúde mental. Nesse contexto, os chamados negócios de superproximidade ganham ainda mais relevância. Dentre eles, vale destacar as lojas e os mercados autônomos, que também estão em expansão no Estado. Roberto Prado, diretor da Imarket, empresa que atua com as marcas Market4u na Grande Vitória e Zaitt em Vila Velha, informa que, atualmente, já existem nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 28 pontos de venda, sendo 22 em condomínios e seis em empresas. “Esse crescimento foi registrado em pouco mais de um ano e meio de atuação da Imarket. Agora que o modelo de negócio já está mais conhecido entre os capixabas, planejamos ter, até o final de 2023, um total de 50 mercados em funcionamento e 20 mil clientes ativos”, revela.