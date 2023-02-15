Marcos Murad e Camila Baptista celebram casamento em Vitória

Uma pesquisa divulgada pelo Sebrae Paraná apontou que, dentre as tendências de negócios promissores, estão aqueles que proporcionam o bem-estar. Intitulado “Consumo e mercado no pós-pandemia”, o guia mostrou que a maioria das pessoas estão propensas a buscar momentos que contribuam para a saúde mental. Nesse contexto, os chamados negócios de superproximidade ganham ainda mais relevância. Dentre eles, vale destacar as lojas e os mercados autônomos, que também estão em expansão no Estado. Roberto Prado, diretor da Imarket, empresa que atua com as marcas Market4u na Grande Vitória e Zaitt em Vila Velha, informa que, atualmente, já existem nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 28 pontos de venda, sendo 22 em condomínios e seis em empresas. “Esse crescimento foi registrado em pouco mais de um ano e meio de atuação da Imarket. Agora que o modelo de negócio já está mais conhecido entre os capixabas, planejamos ter, até o final de 2023, um total de 50 mercados em funcionamento e 20 mil clientes ativos”, revela.