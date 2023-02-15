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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Marcos Murad e Camila Baptista celebram casamento em Vitória

Publicado em
15 fev 2023 às 02:30
Marcos Murad e Camila Baptista
Camila Baptista e Marcos Murad: em noite de celebração intimista em Vitória Crédito: Wesley Paiva

Marcos&Camila

Marcos Murad e Camila Baptista celebraram o casamento civil em noite initimista para a família e amigos no sábado (11), na Chácara Von Schilgen, em Vitória, depois de oficializarem a união no cartório na sexta-feira.  O encontro reuniu os irmãos de Marcos, Mônica e Murilo e suas famílias e a família da noiva. O convidado especial foi o bebê a bordo Miguel.  O menu foi assinado pela chef Claudia Moulin. Confira as fotos de Wesley Paiva.

BODAS DE DIAMANTE

Marly e Anadyr Zanotti
Marly e Anadyr Zanotti: celebrando 60 anos de casados, no Le Buffet Master, neste sábado (11) Crédito: Camilla Baptistin

Em Salvador

Depois do sucesso do CamaroteP12 no Carnaval de Vitória, Cícero Ribeiro e Mayka Schneider emendam para o carnaval com Ivete Sangalo. Na quinta-feira tem Pipoca Da Ivete que será transmitido pela TV Gazeta ao vivo, e sábado tem Bloco Coruja no circuito Barra-Ondina. Na mala de viagem, Mayka leva em mãos para Veveta usar no carnaval, os kimonos da nossa Maria Sanz Martins.

Em Pedra Azul

Após agitar o mercado imobiliário com o lançamento de seu Una Residence e de dar as boas-vindas ao velocista Paulo André em seu Taj Home Resort, Joana e Rodrigo Barbosa darão uma pausa no Carnaval para recarregar as energias ao lado dos filhos Rebeca, Benjamin e Sarah, na Rota do Lagarto, em Pedra Azul.

Em Porto Alegre

Fevereiro está a todo vapor para Fabrício Decuzzi e Victoria Bonifácio. A dupla de fotógrafos, que também empreende com a hospedagem The Barn Refuge, parte para Porto Alegre em busca de uma consultoria em cerâmica. A ideia é assinar produtos exclusivos para as charmosas cabanas de luxo localizadas em Santa Teresa.

Baile Voador

Bryce Caniçali será a mestre de cerimônias do Festival Baile Voador 2023. Ela comandará o Palco Tropical, o maior do evento, nesta sexta (17), sábado (18) e segunda-feira (20) de Carnaval. Por lá, passarão BaianaSystem, Gilsons, Regional da Nair, Xá da Índia, Flavia Mendonça, Faraó Funk Retrô e Orquestra Ammor .

CARNAVAL DE VITÓRIA

Lurdinha Perovano, Karina Mazzini, Rúbia Galvão e Denise Póvoa
Lurdinha Perovano, Karina Mazzini, Rúbia Galvão e Denise Póvoa: na plateia dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória Crédito: Divulgação

CAMAROTE 

Pedro Pinho, Arthur Gasperazzo, Allyson Colombi e Danilo Pianca, curtindo os desfiles das Escolas de Samba capixabas, no Camarote P12
Pedro Pinho, Arthur Gasperazzo, Allyson Colombi e Danilo Pianca: acompanhando os desfiles das escolas de samba capixabas, no Camarote P12 Crédito: Divulgação

BEM-ESTAR É TENDÊNCIA

Uma pesquisa divulgada pelo Sebrae Paraná apontou que, dentre as tendências de negócios promissores, estão aqueles que proporcionam o bem-estar. Intitulado “Consumo e mercado no pós-pandemia”, o guia mostrou que a maioria das pessoas estão propensas a buscar momentos que contribuam para a saúde mental. Nesse contexto, os chamados negócios de superproximidade ganham ainda mais relevância. Dentre eles, vale destacar as lojas e os mercados autônomos, que também estão em expansão no Estado. Roberto Prado, diretor da Imarket, empresa que atua com as marcas Market4u na Grande Vitória e Zaitt em Vila Velha, informa que, atualmente, já existem nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 28 pontos de venda, sendo 22 em condomínios e seis em empresas. “Esse crescimento foi registrado em pouco mais de um ano e meio de atuação da Imarket. Agora que o modelo de negócio já está mais conhecido entre os capixabas, planejamos ter, até o final de 2023, um total de 50 mercados em funcionamento e 20 mil clientes ativos”, revela.

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