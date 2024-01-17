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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou "As Três Bases", evento de alta perfomance em Vitória

Publicado em
17 jan 2024 às 12:01
Chris Pelajo e Rogerio Salume
Chris Pelajo e Rogerio Salume: no evento "As Três Bases" em Vitória Crédito: Cacá Lima

As Três Bases

As Três Bases, o maior evento de alta performance do Estado, não apenas reuniu mais de 1.000 pessoas ansiosas por inspiração, mas também destacou sua grandiosidade, sendo idealizado pelos empresários Rogério Salume e Marcelo Braga. Nessa segunda edição, que trouxe transformações significativas para a vida dos participantes, mais de 12 horas de imersão proporcionaram conhecimentos essenciais compartilhados por 10 palestrantes renomados, focados nos pilares fundamentais da vida: eu, relacionamento e trabalho. Os criadores do evento selecionaram cuidadosamente as atrações do palco, destacando nomes como Thiago Nigro, Marcos Piangers, Chris Pelajo, Juarez Gustavo, Thiago Candonga, Leandro Freitas, Maíra Cardi, Dafna Blaschkauer, Arthur Bender, entre outros. A empolgação dos participantes permaneceu vibrante ao longo de todo o dia. Confira fotos de Caca Lima.

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