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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Rafaela Rabinovitch celebra 15 anos com festa em Vitória

Publicado em
17 dez 2023 às 03:00
Ricardo, Rafaela e Lilian Rabinovitch
Ricardo, Rafaela e Lilian Rabinovitch: noite de festa em família Crédito: Cloves Louzada

Viva, Rafa!

Querida de RR, Rafaela Rabinovitch celebrou seus 15 anos em grande festa nesta sexta-feira (15), no Ferrari Eventos, em Vitória. A aniversariante recebeu a família e amigos ao lado dos seus pais Ricardo e Lilian Rabinovitch. A decoração da festa ficou a cargo de Camila Sarmento com bolo by Michellix. O audiovisual foi assinado pela One Experience, com DJ Bola, do Rio, nas picapes, No menu, ilhas de massas, pizzas e comida japonesa. O estilista Reinaldo Lourenço assinou o look da aniversariante e Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto cuidaram do beauty de Rafa e  Lilian. Veja as fotos de Cloves Louzada.

VERÃO

Nelinho Miranda e Tiely Mattede
Nelinho Miranda e Tiely Mattede: no coquetel de  lançamento do Verão 2024 da P12 Guarapari Crédito: Marcela Sampaio

PARCERIA

Robson Melo, Elki Zanandra, Elian Ramile e Sedeney Tavares
Robson Melo, Elki Zanandra, Elian Ramile e Sedeney Tavares: .O Brechó Peça Rara de Jardim da Penha realizou o evento "Ressignificar", marcando o início de uma parceria significativa com o Asilo dos Idosos de Vitória Crédito: Divulgação

Festa

Está marcada para o dia 22 de dezembro a festa que celebra os 30 anos da Compose, e os empresários Carlos e Beto Marianelli escolheram o Maison Rose para um evento especial com seus colaboradores. A ocasião também será marcada com um brinde de agradecimento à equipe e a chegada de 2024.

Nova sede

Sob os cuidados dos arquitetos Robson Rampinelli, Maria Alice Marins e Luciane Veiga, as obras da nova sede do Madan estão na reta final. Com isso, tem início em 2024 uma nova fase da escola, que agora, além do já consagrado Pré-vestibular de alta performance, passa a ofertar turmas de 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. No coração da Praia do Canto, a instituição de ensino vai contar com estrutura moderna, confortável, acessível e com recursos didáticos e tecnológicos para o desenvolvimento multidisciplinar dos alunos, alinhando o foco acadêmico a uma educação humanizada e individualizada.

POSSE

Greg Repsold, Priscila Ceolin e Tito Carvalho na posse da nova gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES)
Greg Repsold, Priscila Ceolin e Tito Carvalho na posse da nova gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) Crédito: Mariana Garcia
A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA  (18), ESTA COLUNISTA ESTARÁ DE FÉRIAS. BOAS FESTAS! ATÉ JANEIRO!

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