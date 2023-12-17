Rafaela Rabinovitch celebra 15 anos com festa em Vitória

Sob os cuidados dos arquitetos Robson Rampinelli, Maria Alice Marins e Luciane Veiga, as obras da nova sede do Madan estão na reta final. Com isso, tem início em 2024 uma nova fase da escola, que agora, além do já consagrado Pré-vestibular de alta performance, passa a ofertar turmas de 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. No coração da Praia do Canto, a instituição de ensino vai contar com estrutura moderna, confortável, acessível e com recursos didáticos e tecnológicos para o desenvolvimento multidisciplinar dos alunos, alinhando o foco acadêmico a uma educação humanizada e individualizada.