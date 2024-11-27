Veja quem prestigiou a abertura do 30° Salão do Imóvel da Ademi-ES

Para marcar a abertura da 30ª edição do Salão do Imóvel da ADEMI-ES, o Top 100 e do portal com 100 unidades exclusivas, foi realizada nesta segunda-feira (25), às 8h30, no auditório da sede do Sebrae-ES, na Enseada do Suá, a convenção de vendas Salão do Imóvel Ademi TOP 100. O evento recebeu palestrantes de peso do setor imobiliário, como Marcus Araújo, o maior Influenciador sobre dados e tendências do mercado imobiliário do Brasil; e Diego Diehl, Diretor de Novos Negócios na Órulo. E contou com a presença do presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, dos conselheiros Sandro Carlesso e Ricardo de Martin, dos vice-presidentes Alexandre Schubert, Ricardo Paiva e Flávio Dantas, além dos diretores do Secovi-ES, Aline de Martin e Leandro Lorenzon; e o diretor do Secovi-ES, Ricardo Gava. Também prestigiaram o evento os parceiros da Caixa Econômica Federal, Tarcísio Dalvi, Superintendente de Rede e Fábio Ronchi, Superintendente Executivo de Habitação da Regional Norte; Humberto Luiz da Silva Junior - Superintendente de Rede regional sul; Alecsandro Casassi, Diretor de Operações e Negócios do Sicoob e Ramillo Silva, Gerente de Crédito Imobiliário do Banestes.