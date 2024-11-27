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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a abertura do 30° Salão do Imóvel da Ademi-ES

Publicado em
27 nov 2024 às 03:05
Eduardo Fontes, Alexandre Schubert e Flavio Dantas
Eduardo Fontes, Alexandre Schubert e Flavio Dantas: no 30º Salão do Imóvel da Ademi-ES Crédito: Pixel Video - Alexandre Loureiro

Mercado imobiliário

Para marcar a abertura da 30ª edição do Salão do Imóvel da ADEMI-ES, o Top 100 e do portal com 100 unidades exclusivas, foi realizada nesta segunda-feira (25), às 8h30, no auditório da sede do Sebrae-ES, na Enseada do Suá, a convenção de vendas Salão do Imóvel Ademi TOP 100. O evento recebeu palestrantes de peso do setor imobiliário, como Marcus Araújo, o maior Influenciador sobre dados e tendências do mercado imobiliário do Brasil; e Diego Diehl, Diretor de Novos Negócios na Órulo. E contou com a presença do presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, dos conselheiros Sandro Carlesso e Ricardo de Martin, dos vice-presidentes Alexandre Schubert, Ricardo Paiva e Flávio Dantas, além dos diretores do Secovi-ES, Aline de Martin e Leandro Lorenzon; e o diretor do Secovi-ES, Ricardo Gava. Também prestigiaram o evento os parceiros da Caixa Econômica Federal, Tarcísio Dalvi, Superintendente de Rede e Fábio Ronchi, Superintendente Executivo de Habitação da Regional Norte; Humberto Luiz da Silva Junior - Superintendente de Rede regional sul; Alecsandro Casassi, Diretor de Operações e Negócios do Sicoob e Ramillo Silva, Gerente de Crédito Imobiliário do Banestes.

ANIVERSÁRIO 

70 anos Ufes
Manoel Goes, o reitor da Ufes, Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro,  e Dr. Anselmo Tozi:  no evento "Ufes 70 Anos", no Teatro Universitário Crédito: Divulgação

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Dr. Carlos Roberto de Oliveira e a namorada Simone Maria Nunes
Dr. Carlos Roberto de Oliveira, um dos fundadores do Grupo Meridional e CEO da Clínica Gastro ES, comemorou 61 anos na Casa Brandão Lounge. Na foto, com a namorada Simone Maria Nunes Crédito: Vitor Carvalho

Podcast

É nesta quarta-feira (27), às 16h, que acontece a gravação de um bate papo informativo com a advogada especialista em locações, Raquel Queiroz e o assessor de investimentos da Valor, Leonardo Pastore. Assunto: Fundos Imobiliários. Este episódio do podcast Espresso Imobiliário irá ao ar no dia 11 de dezembro, nas redes sociais de Raquel.

No Rio

Dorion e Tati Soares embarcam para o Rio, onde recebem um grupo seleto de clientes na loja da marca no Rio Design Barra. A semana ainda contará com um almoço exclusivo para apresentar as novas criações do designer. 

Medalha milagrosa

É nesta quarta-feira (27) a festa de Nossa Senhora das Graças, na Igreja do Carmo, no Centro de Vitória, organizada pelo padre Reuber Côgo Daltio . A programação inclui missas, bazar e distribuição da medalha milagrosa em todas as missas. 

PRÊMIO

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