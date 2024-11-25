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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Ana Castela visita sede de empresa mundial de cosméticos em Vitória

Publicado em
25 nov 2024 às 10:36
Johnathan Alves, CEO da Ybera Paris, Ana Castelo e Rômulo Alves, diretor comercial
Johnathan Alves, CEO da Ybera Paris, Ana Castelo e Rômulo Alves, diretor comercial: encontro em Vitória Crédito: Divulgação
A cantora Ana Castela, um dos grandes nomes da música sertaneja no Brasil, esteve na quinta-feira (21) em Vitória na sede da Ybera Paris, empresa de cosméticos presente em mais de 50 países. A visita faz parte de uma parceria estratégica com a marca, reconhecida mundialmente por sua inovação no segmento de beleza e cuidados capilares.
Ana Castela é conhecida por sua conexão com o público e foi recebida pela equipe da Ybera Paris, incluindo o CEO do grupo, Johnathan Alves, e o diretor comercial, Rômulo Alves.
Durante a visita, a cantora conheceu os bastidores da criação e desenvolvimento de produtos que se destacam no mercado de cosméticos. Além disso, Ana participou de uma sessão de fotos e gravou conteúdos exclusivos para as redes sociais da marca, reforçando o vínculo entre sua imagem e a essência inovadora da Ybera.
A parceria entre a cantora e a Ybera Paris promete ir além, com Ana Castela participando de ações especiais, incluindo um aguardado cruzeiro em janeiro, que reunirá influenciadores e personalidades para uma experiência única em alto-mar.
“A visita da Ana Castela reforça nossa missão de nos conectar com grandes personalidades que inspiram e transformam vidas, assim como nossos produtos. Foi um momento de celebração e troca de ideias que nos motiva a continuar inovando”, destacou Johnathan Alves, o CEO da Ybera Paris.

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