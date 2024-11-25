Marina Pitanga celebra 15 anos com festa em Vitória; fotos e vídeo

A Unimed Sul Capixaba comemora 35 anos em grande estilo com um evento exclusivo no dia 28 de novembro, em Cachoeiro de Itapemirim. O palestrante da noite será ninguém menos que Marcos Piangers, autor do aclamado “O Papai é Pop”, obra que já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil e no exterior. Conhecido como “o pai mais cool do Brasil” por revistas portuguesas, Piangers é celebrado por suas reflexões sobre paternidade, inovação e bem-estar, temas alinhados aos valores da Unimed. Segundo o diretor-presidente Fernando Lemgruber Prado Costa, o evento é uma forma de celebrar a trajetória de dedicação e inovação da cooperativa, que neste ano conquistou prêmios como o GPTW e o reconhecimento internacional de seu hospital. Sem dúvida, uma noite memorável!