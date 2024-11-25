Marina Pitanga celebra 15 anos com festa em Vitória; fotos e vídeo

O presidente do Ibef-ES, Pedro Chieppe, receberá empresários para a 30ª edição do Prêmio Equilibrista, um dos eventos mais aguardados do calendário empresarial capixaba. Neste ano, a cerimônia, marcada para o dia 27 de novembro, às 19h30, no Le Buffet Master, em Vitória, traz uma novidade especial: a estreia da categoria Ibefiana de Sucesso. A nova categoria celebra associadas que se destacaram em seus setores, superando desafios com excelência e reafirmando o protagonismo feminino no mundo dos negócios. “O Prêmio Equilibrista não é apenas uma celebração de conquistas, mas uma homenagem ao impacto positivo gerado por líderes que moldam o futuro do Espírito Santo”, destaca Chieppe.