Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Marina Pitanga celebra 15 anos com festa em Vitória; fotos e vídeo

Publicado em
25 nov 2024 às 13:13
Aniversário de 15 anos de Marina Pitanga
Marina Pitanga e os pais Alexandre Pinheiro e Camila Pitanga Salim: em noite de parabéns pra você! Crédito: Cacá Lima

Viva, Marina!

Ao lado dos pais, Alexandre Pinheiro e Camila Pitanga Salim, Marina Pitanga celebrou seus 15 anos com festa na sexta-feira (22), na Casa Lounge, na Casa Lounge. A debutante vestiu dois looks by Margareth Zampogno para receber a família e amigos.  O momento mais emocionate foi a valsa coreografada por Malu Braga. Veja as fotos e o vídeo de Cacá Lima.

EM PEDRA AZUL

Na Ilha do Boi

Mentora de mulheres e empresária, Elayne Borel será uma das grandes atrações do Summit 2025 - A Chave da Comunicação para Fechar Grandes Negócios, um evento que promete reunir os maiores nomes do empreendedorismo e comunicação, nesta terça-feira (26), no Hotel Senac Ilha do Boi, a partir das 15h. Com sua expertise única, Elayne vai falar sobre como transformar contatos em contratos, um tema essencial para quem busca conquistar clientes, fortalecer parcerias e alavancar negócios. Nesta edição, o Summit terá foco em estratégias práticas e insights sobre comunicação eficaz, escalabilidade e construção de conexões sólidas no mercado.

Em São Paulo

O consultor imobiliário André Correia segue novamente para São Paulo para participar de um evento exclusivo da Helbor Incorporadora no próximo sábado, 30. A maior ação de vendas da empresa no ano promete movimentar a filial da Faria Lima com investidores imobiliários, que irão aproveitar o evento de encerramento do ano para garantir um imóvel com condições especiais.

Em Cachoeiro

A Unimed Sul Capixaba comemora 35 anos em grande estilo com um evento exclusivo no dia 28 de novembro, em Cachoeiro de Itapemirim. O palestrante da noite será ninguém menos que Marcos Piangers, autor do aclamado “O Papai é Pop”, obra que já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil e no exterior. Conhecido como “o pai mais cool do Brasil” por revistas portuguesas, Piangers é celebrado por suas reflexões sobre paternidade, inovação e bem-estar, temas alinhados aos valores da Unimed. Segundo o diretor-presidente Fernando Lemgruber Prado Costa, o evento é uma forma de celebrar a trajetória de dedicação e inovação da cooperativa, que neste ano conquistou prêmios como o GPTW e o reconhecimento internacional de seu hospital. Sem dúvida, uma noite memorável!

Na Praia do Canto

Dora e Laura Daher convidam para o lançamento da coleção Sweet da joalheira Larissa Chaban, nesta quarta-feira (27), das 16h às 19h, na Vila Dora Daher, na Praia do Canto. 

EM NOVA YORK

Arte e investimento

Nesta quarta-feira (27), a convite da Valor Investimentos, Lara Brotas, diretora de projetos da Matias Brotas, o colecionador José Roberto Santos e Ana Maria Lima, diretora de investimento em obras de Arte da Hurst Capital, se reúnem com convidados na Valor Investimentos, Praia do Canto, para um bate-papo inédito sobre “Arte e Valor: um olhar sob novas perspectivas”, afinal ter a obra de arte como investimento também exige decisões estratégicas. No encontro, eles vão abordar temas que vão desde a arte e suas histórias, como os principais desafios das negociações e o que leva à valorização da obra de arte.

Prêmio

 O presidente do Ibef-ES, Pedro Chieppe, receberá empresários para a 30ª edição do Prêmio Equilibrista, um dos eventos mais aguardados do calendário empresarial capixaba. Neste ano, a cerimônia, marcada para o dia 27 de novembro, às 19h30, no Le Buffet Master, em Vitória, traz uma novidade especial: a estreia da categoria Ibefiana de Sucesso. A nova categoria celebra associadas que se destacaram em seus setores, superando desafios com excelência e reafirmando o protagonismo feminino no mundo dos negócios. “O Prêmio Equilibrista não é apenas uma celebração de conquistas, mas uma homenagem ao impacto positivo gerado por líderes que moldam o futuro do Espírito Santo”, destaca Chieppe.

CONCERTO

Júlia Sodré, Hamilton de Holanda e Eduardo Lucas no concerto Raízes Ancestrais
Júlia Sodré, o bandolinista Hamilton de Holanda e Eduardo Lucas:  no concerto Raízes Ancestrais, da Vale Música Jazz Band, no Teatro da Ufes Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Veja Também

Ana Castela visita sede de empresa mundial de cosméticos em Vitória

Pedra Azul Summit: show de Biquini, palestra de Casagrande e data da edição 2025

Praia do Canto ganha novo espaço de arte, moda e gastronomia

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança