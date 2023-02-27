Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja 5 dicas para montar uma cama confortável em casa

Publicado em
27 fev 2023 às 09:46
Almada Casa
Almada Casa Crédito: Divulgação
Uma boa noite de sono é sinônimo de bem estar, certo? E ter uma cama limpa, arrumada e  confortável é o primeiro passo para garantir isso.  Comece pela escolha da cama e o colchão ideais de acordo com o tamanho do seu quarto. Cama escolhida, é hora de transformá-la com travesseiros, colchas, edredons e demais acessórios. Na Almada Casa, que possui uma linha completa de cama, mesa, banho e decoração, com loja localizada na Av. Reta da Penha,  em Vitória, você pode escolher peças para "montar sua cama de hotel" em casa.  Selecionamos algumas dicas.
  1. Escolha peças de qualidade:  Tecidos naturais, como algodão, linho, seda e lã, permitem maior ventilação entre suas fibras, o que leva a menor retenção de impurezas e odores. Por essa razão, são vendidos por valores mais altos – mas são peças de grande durabilidade.
Almada Casa
Almada Casa Crédito: Divulgação
2 - Crie várias camadas e texturas: Para ter uma cama de hotel em casa, a dica é montar camadas. Primeiro, vem o lençol, de preferência de elástico ser de elástico ou não. Depois o sobre lençol, seguido do edredom. A colcha vem por cima de tudo e, caso queira, ainda é possível adicionar uma manta ou peseira para dar um charme a mais ao ambiente. Por último, entram os travesseiros e as almofadas. Atente-se para combinar as cores corretamente, criando contrastes leves, e misture diferentes tecidos para dar mais personalidade.
3 - Estique os lençóis ao máximo: Há algumas maneiras de forrar a sua cama e seu gosto pessoal vai ser determinante na forma como irá distribuir lençóis, colchas e mantas. Para ter uma cama de hotel, no entanto, esticar bem a roupa de cama é fundamental.
Almada Casa
Almada Casa Crédito: Divulgação
4 - Líquido para ajudar a arrumar:  Passar um pouco de água de cheiro nos lençóis ao arrumar a cama vai ajudar a eliminar possíveis áreas amassadas das peças. Depois de colocar o lençol, borrife o produto e estique bem a peça com as mãos. 
5 - Escolha peças que combinam e se coordenam todas com qualidade e maciez:  Parte da sensação de que estamos sendo abraçados pela cama de hotel vem do chamado “pillow top”, que nada mais é do que uma camada extra de revestimento para o colchão. Trata-se de uma peça que parece um travesseiro fino e que cobre toda a extensão do colchão, como se fosse um andar a mais de maciez. Além disso, o importante é adquirir peças com cores próximas ou que se harmonizam na hora da arrumação da cama.
Almada Casa
Almada Casa Crédito: Divulgação
CONTEÚDO OFERECIDO PELA ALMADA CASA.

Veja Também

Almada Casa: o melhor de cama, mesa e banho em Vitória

Veja 10 dicas para conservar seu enxoval de cama e banho

A Gazeta integra o

Saiba mais
Beleza Bem estar decoracao
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança