Veja 5 dicas para montar uma cama confortável em casa

Almada Casa Crédito: Divulgação

Uma boa noite de sono é sinônimo de bem estar, certo? E ter uma cama limpa, arrumada e confortável é o primeiro passo para garantir isso. Comece pela escolha da cama e o colchão ideais de acordo com o tamanho do seu quarto. Cama escolhida, é hora de transformá-la com travesseiros, colchas, edredons e demais acessórios. Na Almada Casa, que possui uma linha completa de cama, mesa, banho e decoração, com loja localizada na Av. Reta da Penha, em Vitória , você pode escolher peças para "montar sua cama de hotel" em casa. Selecionamos algumas dicas.

Escolha peças de qualidade: Tecidos naturais, como algodão, linho, seda e lã, permitem maior ventilação entre suas fibras, o que leva a menor retenção de impurezas e odores. Por essa razão, são vendidos por valores mais altos – mas são peças de grande durabilidade.

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2 - Crie várias camadas e texturas: Para ter uma cama de hotel em casa, a dica é montar camadas. Primeiro, vem o lençol, de preferência de elástico ser de elástico ou não. Depois o sobre lençol, seguido do edredom. A colcha vem por cima de tudo e, caso queira, ainda é possível adicionar uma manta ou peseira para dar um charme a mais ao ambiente. Por último, entram os travesseiros e as almofadas. Atente-se para combinar as cores corretamente, criando contrastes leves, e misture diferentes tecidos para dar mais personalidade.

3 - Estique os lençóis ao máximo: Há algumas maneiras de forrar a sua cama e seu gosto pessoal vai ser determinante na forma como irá distribuir lençóis, colchas e mantas. Para ter uma cama de hotel, no entanto, esticar bem a roupa de cama é fundamental.

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4 - Líquido para ajudar a arrumar: Passar um pouco de água de cheiro nos lençóis ao arrumar a cama vai ajudar a eliminar possíveis áreas amassadas das peças. Depois de colocar o lençol, borrife o produto e estique bem a peça com as mãos.

5 - Escolha peças que combinam e se coordenam todas com qualidade e maciez: Parte da sensação de que estamos sendo abraçados pela cama de hotel vem do chamado “pillow top”, que nada mais é do que uma camada extra de revestimento para o colchão. Trata-se de uma peça que parece um travesseiro fino e que cobre toda a extensão do colchão, como se fosse um andar a mais de maciez. Além disso, o importante é adquirir peças com cores próximas ou que se harmonizam na hora da arrumação da cama.

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