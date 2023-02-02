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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja 10 dicas para conservar seu enxoval de cama e banho

Publicado em
02 fev 2023 às 10:00
Almada Casa
A Almada Casa oferece assessoria completa para escolha e conservação do seu enxoval  Crédito: Divulgação
Você investiu naquele jogo de cama maravilhoso e de toque suave para dormir com conforto. Comprou toalhas de banho macias e branquinhos  Esse investimento vale muito a pena, mas quem cuida da casa precisa de manter o enxoval sempre limpo e com cara de novo. Na Almada Casa, que possui uma linha completa de cama, mesa, banho e decoração, em Vitória, você pode renovar seu enxoval, com assessoria completa para a manutenção das suas peças. Selecionamos algumas dicas. 
Almada Casa
Guarde suas toalhas bem secas e passadas, além de evistar misturar peças brancas e coloridas na hora da lavagem  Crédito: Divulgação
  1. Troque a roupa de cama lençóis, fronhas, capas para travesseiros e colchão a cada 7 dias. A dica também vale para toalhas de banho, rosto e de lavabo.
  2. Na hora da lavagem, evite misturar roupas brancas e coloridas. A dica vale para lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto.
  3. Para evitar as famosas bolinhas nas peças, é recomendado que os produtos feitos em algodão sejam lavados separadamente dos confeccionados em poliéster.
  4. Mantenha sempre seus jogos de cama e toalhas passadinhos e armazenados em locais secos e arejados, evitando assim que surjam marcas amareladas.
  5. Não durma de maquiagem, nem use suas tolhas com algum produto na pele. Além de fazer mal à saúde, os resíduos dos produtos utilizados no rosto podem prejudicar a durabilidade dos tecidos.
  6. Não exagere na quantidade de sabão, pois isso não é sinônimo de roupa limpa e pode até comprometer a maciez da toalha, deixando-a com aspecto áspero, além de perder o poder de absorção de água. O ideal é seguir as recomendações dos fabricantes de sabão. O amaciante deve ser usado sem exageros.
  7.  Nunca usar alvejante com cloro. na hora da lavagem.
  8.  Use sempre um protetor de colchão. Ele ajuda a prolongar sua vida útil e aumenta a sensação de maciez ao deitar.
  9. Evite roupas úmidas. Deixar toalha molhada em cima da cama pode aumentar a incidência de alergias, devido ao acúmulo de fungos e mofos que podem surgir com tal prática.
  10.  Respeite a capacidade de sua máquina de lavar para que as peças saiam realmente limpas, higienizadas e cheirosas, sem prejudicar seu eletrodoméstico.
Almada Casa
Evite excessos de sabão em pó e amaciante durante a lavagem das roupas de cama e banho Crédito: Divulgação
CONTEÚDO OFERECIDO PELA ALMADA CASA. 

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