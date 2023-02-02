Veja 10 dicas para conservar seu enxoval de cama e banho
Publicado em
02 fev 2023 às 10:00
A Almada Casa oferece assessoria completa para escolha e conservação do seu enxoval Crédito: Divulgação
Você investiu naquele jogo de cama maravilhoso e de toque suave para dormir com conforto. Comprou toalhas de banho macias e branquinhos Esse investimento vale muito a pena, mas quem cuida da casa precisa de manter o enxoval sempre limpo e com cara de novo. Na Almada Casa, que possui uma linha completa de cama, mesa, banho e decoração, em Vitória, você pode renovar seu enxoval, com assessoria completa para a manutenção das suas peças. Selecionamos algumas dicas.
Guarde suas toalhas bem secas e passadas, além de evistar misturar peças brancas e coloridas na hora da lavagem Crédito: Divulgação
Troque a roupa de camalençóis, fronhas, capas para travesseiros e colchão a cada 7 dias. A dica também vale para toalhas de banho, rosto e de lavabo.
Na hora da lavagem, evite misturar roupas brancas e coloridas. A dica vale para lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto.
Para evitar as famosas bolinhas nas peças, é recomendado que os produtos feitos em algodão sejam lavados separadamente dos confeccionados em poliéster.
Mantenha sempre seus jogos de cama e toalhas passadinhos e armazenados em locais secos e arejados, evitando assim que surjam marcas amareladas.
Não durma de maquiagem, nem use suas tolhas com algum produto na pele. Além de fazer mal à saúde, os resíduos dos produtos utilizados no rosto podem prejudicar a durabilidade dos tecidos.
Não exagere na quantidade de sabão, pois isso não é sinônimo de roupa limpa e pode até comprometer a maciez da toalha, deixando-a com aspecto áspero, além de perder o poder de absorção de água. O ideal é seguir as recomendações dos fabricantes de sabão. O amaciante deve ser usado sem exageros.
Nunca usar alvejante com cloro. na hora da lavagem.
Use sempre um protetor de colchão. Ele ajuda a prolongar sua vida útil e aumenta a sensação de maciez ao deitar.
Evite roupas úmidas. Deixar toalha molhada em cima da cama pode aumentar a incidência de alergias, devido ao acúmulo de fungos e mofos que podem surgir com tal prática.
Respeite a capacidade de sua máquina de lavar para que as peças saiam realmente limpas, higienizadas e cheirosas, sem prejudicar seu eletrodoméstico.
Evite excessos de sabão em pó e amaciante durante a lavagem das roupas de cama e banhoCrédito: Divulgação