Todeschini Vitória investe em relacionamento com parceiros

A designer de interiores Geórgia Mendonça e o projeto Todeschini Vitória Crédito: Camila Santos

Todeschini Vitória vai investir em relacionamento em 2023. O "start" da agenda será dado nesta quinta-feira (13) com um brunch de lançamento do "Plano de Voo", programa que inclui viagens e experiências para arquitetos, decoradores e designers que desenvolvem projetos em parceria com a marca de móveis planejados.

As anfitriãs Gabi Iamonde e Pamela Silva vão receber cerca de 50 profissionais para apresentar todos os detalhes do programa de relacionamento 2023 com menu assinado pela chef Tereza Aragão.

Na agenda, estão o "Lá Vou Eu", com viagens para o Deserto de Atacama, no Chile, e Chipre, no Oriente Médio, e um tour para São Paulo, com visita à 36ª edição da CASACOR São Paulo, encontros gastronômicos e hospedagem na alta hotelaria paulistana.

TOUR TODESCHINI

Fábrica da Todeschini em Bento Gonçalves (RS) Crédito: Todeschini

Outra ação de 2023 é uma visita à fábrica da Todeschini, localizada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A experiência que o profissional da arquitetura e design confira "in loco" a produção dos móveis planejados e toda a tecnologia utilizada na fábrica, que está em expansão e vai se transformar no 3º maior parque fabril do mundo.

A Todeschini Vitória faz parte ainda do Prêmio Vix Design, que reúne empresários da área de arquitetura e decoração do ES.

A franquia capixaba vai participar do meeting Todeschini com todos os franqueados do Brasil, em maio, na sede da fábrica, no Rio Grande do Sul.

A arquiteta Juliana Goulart apresenta projeto Todeschini Vitória Crédito: Camila Santos

Cozinha Todeschini Vitória com projeto de Juliana Goulart Crédito: Camila Santos

A designer de interiores Geórgia Mendonça e o projeto Todeschini Vitória Crédito: CAMILA SANTOS u

Cozinha Todeschini Vitória com projeto de Juliana Goulart Crédito: CAMILA SANTOS

Todeschini Vitória ganha prêmio de excelência de atendimento ao cliente Crédito: Divulgação

Juliana Goulart e projeto Todeschini Vitória Crédito: CAMILA SANTOS