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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Todeschini Vitória investe em relacionamento com parceiros

Publicado em
10 abr 2023 às 10:00
A arquiteta Geórgia Mendonça e o projeto Todeschini Vitória
A designer de interiores Geórgia Mendonça e o projeto Todeschini Vitória Crédito: Camila Santos
A Todeschini Vitória vai investir em relacionamento em 2023. O "start" da agenda será dado nesta quinta-feira (13) com um brunch de lançamento do  "Plano de Voo", programa que inclui viagens e experiências para  arquitetos, decoradores e designers que desenvolvem projetos em parceria com a marca de móveis planejados.
As anfitriãs Gabi Iamonde e Pamela Silva vão receber cerca de 50 profissionais para apresentar todos os detalhes do programa de relacionamento 2023 com menu assinado pela chef Tereza Aragão. 
Na  agenda, estão o  "Lá Vou Eu", com viagens para o Deserto de Atacama, no Chile, e Chipre, no Oriente Médio, e um tour para São Paulo, com visita à 36ª edição da CASACOR São Paulo, encontros gastronômicos e hospedagem na alta hotelaria paulistana. 

TOUR TODESCHINI

Fábrica da Todeschini em Bento Gonçalves (RS)
Fábrica da Todeschini em Bento Gonçalves (RS) Crédito: Todeschini
Outra ação de 2023 é uma visita à fábrica da Todeschini, localizada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A experiência que o  profissional da arquitetura e design confira  "in loco" a produção dos móveis planejados e toda a tecnologia utilizada na fábrica, que está em expansão e vai se transformar no 3º maior parque fabril do mundo. 
A Todeschini Vitória faz parte ainda do Prêmio Vix Design, que reúne empresários da área de arquitetura e decoração do ES.
A franquia capixaba vai participar do meeting Todeschini com todos os franqueados do Brasil, em maio, na sede da fábrica, no Rio Grande do Sul. 
Juliana Goulart e projeto Todeschini Vitória
A arquiteta Juliana Goulart apresenta  projeto Todeschini Vitória Crédito: Camila Santos
Cozinha Todeschini Vitória com projeto de Juliana Goulart
Cozinha Todeschini Vitória com projeto de Juliana Goulart Crédito: Camila Santos
A arquiteta Geórgia Mendonça e o projeto Todeschini Vitória
A designer de interiores Geórgia Mendonça e o projeto Todeschini Vitória Crédito: CAMILA SANTOS u
Cozinha Todeschini Vitória com projeto de Juliana Goulart
Cozinha Todeschini Vitória com projeto de Juliana Goulart Crédito: CAMILA SANTOS
Programa de relacionamento Todeschini Vitória
Todeschini Vitória ganha prêmio de excelência de atendimento ao cliente Crédito: Divulgação
Juliana Goulart e projeto Todeschini Vitória
Juliana Goulart e projeto Todeschini Vitória Crédito: CAMILA SANTOS
CONTEÚDO DE MARCA oferecido pela TODESCHINI VITÓRIA.

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