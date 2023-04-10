Todeschini Vitória investe em relacionamento com parceiros

A Todeschini Vitória
vai investir em relacionamento em 2023. O "start" da agenda será dado nesta quinta-feira (13) com um brunch de lançamento do "Plano de Voo", programa que inclui viagens e experiências para arquitetos, decoradores e designers que desenvolvem projetos em parceria com a marca de móveis planejados.
As anfitriãs Gabi Iamonde e Pamela Silva vão receber cerca de 50 profissionais para apresentar todos os detalhes do programa de relacionamento 2023 com menu assinado pela chef Tereza Aragão.
Na agenda, estão o "Lá Vou Eu", com viagens para o Deserto de Atacama, no Chile, e Chipre, no Oriente Médio, e um tour para São Paulo, com visita à 36ª edição da CASACOR São Paulo, encontros gastronômicos e hospedagem na alta hotelaria paulistana.
Outra ação de 2023 é uma visita à fábrica da Todeschini, localizada em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A experiência que o profissional da arquitetura e design confira "in loco" a produção dos móveis planejados e toda a tecnologia utilizada na fábrica, que está em expansão e vai se transformar no 3º maior parque fabril do mundo.
A Todeschini Vitória faz parte ainda do Prêmio Vix Design, que reúne empresários da área de arquitetura e decoração do ES.
A franquia capixaba vai participar do meeting Todeschini com todos os franqueados do Brasil, em maio, na sede da fábrica, no Rio Grande do Sul.
CONTEÚDO DE MARCA oferecido pela TODESCHINI VITÓRIA.