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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sommelière famosa visita amigos do vinho e vinícolas do ES

Publicado em
26 abr 2023 às 03:00
Décio e Eulália Chieppe, Marina Giuberti e Emiliano Tenca
Décio Chieppe e Eulália Chieppe, Marina Giuberti e Emiliano Tenca: tarde de grandes vinhos na Ilha do Frade Crédito: Renata Rasseli

Um brinde à Marina!

A sommelière capixaba Marina Giuberti, à frente da Divvino, famosa enoteca de Paris, onde reside com a família, está de passagem pelo ES. Natural de Colatina, Marina comandou jantar harmonizado em Pedra Azul, que celebou a parceria da Nonna Mia Massa e a Pousada Rabo do Lagarto, e pretende visitar vinícolas de Santa Teresa neste final de semana.  No último  domingo (23), a capixaba e o marido Emiliano Tenca foram recebidos pelo casal de amigos e enófilos Décio e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade, para um almoço regado a grandes vinhos da França e Espanha. O menu foi assinado pela amiga dos anfitriões, Nazaré Neves, que encantou os convidados com um Bacalhau gratinado e uma massa com camarões. Veja as fotos!

HOMENAGEM

Dia do Jornalista

A vereadora Karla Coser (PT) realiza nesta sexta-feira (28), sessão solene em homenagem ao Dia do Jornalista, celebrado no dia 7 de abril. Na ocasião serão homenageados jornalistas capixabas que atuam no dia a dia das redações, que estão dentro das salas de aula e aqueles que estão nos sindicatos lutando por melhorias para a categoria. A sessão será realizada às 18h30, no Plenário Maria Ortiz da Câmara Municipal de Vitória. 

Aniversário do "Domingo Brasil"

Tarcísio Faustini, que comanda há 30 anos o programa Domingo Brasil na rádio Universitária FM, comemora as três décadas no ar com show que reúne a nata da música capixaba, no dia 3 de maio, no teatro da Ufes. O espetáculo será temático como o programa, só com músicas dos festivais desde os anos 1960, interpretadas por Eliane Gonzaga, Marcus Paulo, Márcia Chagas e Andrea Ramos. Carlos Papel, que participou de alguns desses festivais, é o convidado na noite. Jace Theodoro será o mestre de cerimônias e também reproduzirá no palco seu quadro Tirando de Letra, que faz parte do Domingo Brasil. A direção musical é de Chico Chagas com a participação dos músicos Roger Bezerra, Edu Szajbrum, Dhyego Damasceno, Marcus Paulo e Renato Franco.

SHOW

Janaína Serpa e Sammya Couri
Janaína Serpa e Sammya Couri: na plateia do show do Roupa Nova, no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Edu Hargreaves

Em São Paulo

Nossa Camilla Baptistin parte para São Paulo neste final de semana para fotografar o sim-sim dos influencers e cantores paulistas Flávia Gabê e Caíque Gama, no Imperium Village, na região de Sorocaba.

Na Aleixo Neto

Andrea Andrade, Fabiana Croce, Mônica Zorzanelli,  Suellen Perdigão e esta colunista vão celebrar os 80 anos de Penha Nonato, a Tia Penha, em happy hour, nesta quarta-feira (26), no Aleixo. 

Dia das Mães

Patrícia Teixeira lança nesta quarta-feira  em jantar para 50 mulheres sua nova coleção de joias para o Dia das Mães com RP de Kaiky Plaster. Intitulada de Bahur, que em francês significa Baú, a coleção faz um resgate a memórias e lembranças valiosas da maternidade.

Em Portugal

Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES, está em Portugal, onde participa da inauguração do primeiro escritório internacional da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Essa é uma medida para fortalecer a relação econômica entre o Brasil e o país europeu.

Hipertensão e envelhecimento

 No Dia Nacional de Combate à Hipertensão, comemorado nesta quarta-feira (26), vale o alerta: a incidência de hipertensão está nitidamente relacionada ao avanço da idade. Apesar de ser considerada traiçoeira por não apresentar sintomas na maior parte dos casos e democrática por atingir indivíduos de todas as idades, as pesquisas indicam que, aos 20 anos, 20% das pessoas têm pressão alta; aos 30, o índice passa para 30%; e aos 80 anos sobe para 80%. Para o superintendente de Medicina Preventiva da MedSênior, Roni Mukamal, manter os exames em dia e adotar hábitos saudáveis, evitando com o consumo excessivo de sal e praticando exercícios físicos, estão entre as dicas para envelhecer com saúde.

Tecnologias de diálise

Nesta quarta-feira (26), das 19h30 às 22h, no Hotel Ilha do Boi, em Vitória (ES), acontece o primeiro encontro “Momento DaVita” que irá discutir as vantagens e aspectos fundamentais das melhores tecnologias em diálise contínua, tanto para tratamentos crônicos (HDF) quanto para os agudos (CVV-HDF), realizados em terapias intensivas. O evento é voltado para médicos nefrologistas e intensivistas, com objetivo de reforçar a integração da DaVita com a comunidade científica para trazer as melhorias e inovações tecnológicas para os pacientes. Serão palestrantes o Dr. Elber Rocha - DaVita Brasília, membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e intensivista, membro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), e o Dr. Bruno Graçaplena - DaVita Campinas, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação Oswaldo Cruz.

ROUPA NOVA EM VIX

Luiz Carlos de Souza Vieira tietou a banda Roupa Nova
Luiz Carlos de Souza Vieira tietou a banda Roupa Nova, que subiu ao palco do Espaço Patrick Ribeiro, nesta quinta-feira (20) Crédito: Edu Hargreaves

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