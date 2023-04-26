Sommelière famosa visita amigos do vinho e vinícolas do ES

Tarcísio Faustini, que comanda há 30 anos o programa Domingo Brasil na rádio Universitária FM, comemora as três décadas no ar com show que reúne a nata da música capixaba, no dia 3 de maio, no teatro da Ufes. O espetáculo será temático como o programa, só com músicas dos festivais desde os anos 1960, interpretadas por Eliane Gonzaga, Marcus Paulo, Márcia Chagas e Andrea Ramos. Carlos Papel, que participou de alguns desses festivais, é o convidado na noite. Jace Theodoro será o mestre de cerimônias e também reproduzirá no palco seu quadro Tirando de Letra, que faz parte do Domingo Brasil. A direção musical é de Chico Chagas com a participação dos músicos Roger Bezerra, Edu Szajbrum, Dhyego Damasceno, Marcus Paulo e Renato Franco.