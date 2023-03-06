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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sincades reúne lideranças políticas e empresariais em Encontro de Verão

Publicado em
06 mar 2023 às 02:30
Marcelo Santos, Ildalberto Moro, Renato Casagrande e Ricardo Ferraço
Marcelo Santos, Ildalberto Moro, Renato Casagrande e Ricardo Ferraço: no Encontro Sincades de Verão 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli

Verão 2023

Ao lado da diretoria e da equipe do Sincades, o presidente Idalberto Moro recebeu empresários do setor atacadista e distribuidor, autoridades políticas e empresarias do ES neste sábado (04), no Hotel Ilha do Boi, em Vitória. Em sua 12ª edição, o Encontro de Verão contou com a decoração de Cássio Domingues e produção de Stella Miranda. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

QUERIDAS DE RR 

Monica Cangini, Sonia Schineider , Valeria Schuller e Ligia Moro
Monica Cangini, Sonia Schineider,  Valeria Schuller e Ligia Moro: na tarde de verão do Sincades Crédito: Mônica Zorzanelli

Mercado imobiliário

O CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, começou 2023 trabalhando intensamente, com viagens e diversos projetos imobiliários programados para desenvolver no Estado e também fora do ES. Só nesta semana, o empresário lança o Praças de Marataízes, o primeiro loteamento-praia da Vaz no sul do Estado, com lotes residenciais e comerciais. E segue para Rondônia e Mato Grosso, onde vai se reunir com parceiros empresariais para discutir futuros lançamentos imobiliários nos dois Estados.

Carnaval 2023

Aline Dias, Almir Vagas, Brena Carvalho, Caic Goulart, Felipa Souza, Maiki Borges, Rayana Souza, Saly Pio, Victor Garcia, Suellen Alves e Gabriela Freitas estão no time de embaixadores do Festival Baile Voador 2023. O agito, que acontece dos dias 17 a 20 de fevereiro no Álvares Cabral, em Vitória, confirmou atrações como BaianaSystem (direto de Salvador/BA), Gilsons (herdeiros de Gilberto Gil), BNegão, Flavinha Mendonça, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Orquestra Ammor e muito mais, num line-up que será divulgado em sua totalidade nos próximos dias.

LIDERANÇAS

Alberto Nemer, Sidemar Acosta, Ricardo Ferraço, Nailson Dalla Bernardina e Bruno Negri
Alberto Nemer, Sidemar Acosta, Ricardo Ferraço, Nailson Dalla Bernardina e Bruno Negri: no Encontro de Verão do Sincades Crédito: Monica Zorzanelli

QUERIDOS DE RR

Amadeu Maciel e Monica Cangini
Amadeu Maciel e Monica Cangini: em evento badalado na Ilha do Boi Crédito: Monica Zorzanelli

Leis sobre assédio mais duras

Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional quer alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), acrescentando como dano moral a ofensa, o prejuízo ou a redução de direitos praticada por empregadores em razão da liberdade de consciência e opinião dos empregados. De acordo com Roberta Valiatti, advogada trabalhista, tal medida pode ajudar a coibir os casos de assédio eleitoral no trabalho, por exemplo. “Essa é uma proposta apresentada durante as últimas eleições presidenciais, quando cresceu muito o número de denúncias por assédio em função de posicionamento político. A ideia do legislador, portanto, é deixar expresso na lei que esta não é uma prática aceita pelo Direito brasileiro”, descreve a advogada.

Conexão Brasil-Portugal

O advogado Felipe Finamore Simoni, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados Associados, especialista em Recuperação Judicial e Falência, esteve em Portugal para participar de um curso de Especialização em Mediação de Recuperação de Empresas. O curso foi ministrado pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos (ICFML) em parceria com a Faculdade de Direito da Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa do Porto e realizado pelo Instituto Brasileiro do Direito da Empresa (IBDE).

ILHA DO BOI

Iná Maria e José Carlos Bergamin
Iná Maria e José Carlos Bergamin: em tarde de verão capixaba Crédito: Monica Zorzanelli

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