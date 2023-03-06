Sincades reúne lideranças políticas e empresariais em Encontro de Verão

Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional quer alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), acrescentando como dano moral a ofensa, o prejuízo ou a redução de direitos praticada por empregadores em razão da liberdade de consciência e opinião dos empregados. De acordo com Roberta Valiatti, advogada trabalhista, tal medida pode ajudar a coibir os casos de assédio eleitoral no trabalho, por exemplo. “Essa é uma proposta apresentada durante as últimas eleições presidenciais, quando cresceu muito o número de denúncias por assédio em função de posicionamento político. A ideia do legislador, portanto, é deixar expresso na lei que esta não é uma prática aceita pelo Direito brasileiro”, descreve a advogada.