Sincades reúne lideranças políticas e empresariais em Encontro de Verão

Aline Dias, Almir Vagas, Brena Carvalho, Caic Goulart, Felipa Souza, Maiki Borges, Rayana Souza, Saly Pio, Victor Garcia, Suellen Alves e Gabriela Freitas estão no time de embaixadores do Festival Baile Voador 2023. O agito, que acontece dos dias 17 a 20 de fevereiro no Álvares Cabral, em Vitória, confirmou atrações como BaianaSystem (direto de Salvador/BA), Gilsons (herdeiros de Gilberto Gil), BNegão, Flavinha Mendonça, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Orquestra Ammor e muito mais, num line-up que será divulgado em sua totalidade nos próximos dias.