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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Galeria de arte promove jantar beneficente para o Instituto Ponte

Publicado em
05 fev 2023 às 02:30
Obra da artista carioca Adrianna Eu
Obra da artista carioca Adrianna Eu Crédito: Divulgação
A Matias Brotas arte contemporânea e o Instituto Ponte se unem mais uma vez e convidam para jantar beneficente com exposição de obras da artista carioca Adrianna Eu, que também estará presente no encontro, que acontece no dia 14 de fevereiro, às 19h30, no Soeta Restaurante. As obras que serão apresentadas por Adrianna, uma série de fotografias com intervenção de textos da artista cujo título é “Abrir mão”, trazem registros poéticos que não se confundem com apatias ou desejos fracos, mas de um “pequeno instante de uma lucidez absoluta e delicada”. Parte da renda da venda das obras será revertida ao Instituto Ponte, para custeio da vida escolar de crianças que fazem parte do projeto. As vagas são limitadas. O Jantar Beneficente é mais um projeto da MBac dentre suas diversas ações na busca constante do seu compromisso com a difusão da arte contemporânea e formação de público, reunindo esforços para criar e manter uma atmosfera profícua de produção e educação artístico-estética, além de  estabelecer uma relação constante entre os diferentes públicos que participam do cenário da arte contemporânea no Brasil e no Espírito Santo.

FORMATURA

Victória, Bernardo, Patricia e Léo de Castro
Victória, Bernardo, Patricia e Léo de Castro: celebrando a formatura de Bernardo em Direito pela USP, em São Paulo Crédito: Divulgação

QUERIDOS DE RR

Pedro Kucht e Fernando Campos
Pedro Kucht e Fernando Campos Crédito: Cacá Lima

Na capital federal

O superintendente do Sincades, Cézar Wagner Pinto, e a coordenadora geral Ivete Paganini embarcaram para Brasília, onde participam, até quarta-feira (08), do 2º Encontro de Executivos das Filiadas Abad. Também acompanha os representantes do Sincades nessa viagem a consultora Mara Stocco, que faz parte da Escola de Associativismo do Espírito Santo, e comandará um treinamento no evento com o tema “Profissionalização da gestão por meio do planejamento estratégico”.

Aula magna

Nesta  segunda-feira, 6, às 19h, a advogada e professora Ligia Mafra será mestre de sala da XLIX Aula Magna do Centro de Ensino Superior de Vitória. Com o tema “Garantismo Constitucional”, o evento contará com palestra do juiz federal Américo Bedê.

Dia do dermatologista

Neste domingo (05) comemora-se o Dia do Dermatologista. Dados revelam que a especialidade médica é dominada por mulheres, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em 2021, de cada 10 dermatologistas brasileiros, oito eram mulheres. A médica Karina Mazzini dá uma possível explicação sobre o assunto: "o número de mulheres na medicina tem aumentado muito nos últimos anos, e nós mulheres, temos mais essa atenção à saúde e cuidado com a pele, então acho que esse índice deve-se a isso", explica a dermatologista.

Em alta

Em ascensão nos últimos anos, o mercado imobiliário deve seguir com indicadores positivos, segundo a classe empresarial. De acordo com estudo da Brain Estratégica e Abrainc, 62% dos empresários do setor da construção civil e imobiliário acreditam que ao longo deste ano o mercado ficará ainda mais aquecido. Pensando nisso, o executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, explica que o financiamento de imóveis é uma forma de adquirir o bem, sem pesar no bolso, já que o pagamento é feito de forma parcelada. "Fazer um financiamento é sempre bom porque você adquire um imóvel, sem precisar ter todo o montante à vista, seja para morar ou para alugar, a tendência é dele valorizar. Ainda, hoje, há a vantagem do ponto de vista de investimento: mesmo para quem tem todo o valor para comprar o imóvel, faz sentido aplicar esse valor é ter uma rentabilidade superior de juros ao que pagará contratando financiamento imobiliário. Neste momento pelo qual passamos, em especial, é um ótimo passo", avalia.

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