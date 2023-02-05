Galeria de arte promove jantar beneficente para o Instituto Ponte

Em ascensão nos últimos anos, o mercado imobiliário deve seguir com indicadores positivos, segundo a classe empresarial. De acordo com estudo da Brain Estratégica e Abrainc, 62% dos empresários do setor da construção civil e imobiliário acreditam que ao longo deste ano o mercado ficará ainda mais aquecido. Pensando nisso, o executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, explica que o financiamento de imóveis é uma forma de adquirir o bem, sem pesar no bolso, já que o pagamento é feito de forma parcelada. "Fazer um financiamento é sempre bom porque você adquire um imóvel, sem precisar ter todo o montante à vista, seja para morar ou para alugar, a tendência é dele valorizar. Ainda, hoje, há a vantagem do ponto de vista de investimento: mesmo para quem tem todo o valor para comprar o imóvel, faz sentido aplicar esse valor é ter uma rentabilidade superior de juros ao que pagará contratando financiamento imobiliário. Neste momento pelo qual passamos, em especial, é um ótimo passo", avalia.