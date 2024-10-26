Sicredi inaugura nova agência com coquetel para empresários; veja fotos

Carlos Antônio Marianelli e Fabricio Cambruzzi: inauguração da nova agência do Sicredi Crédito: Mônica Zorzanelli

A noite da última quinta-feira, 24, foi de celebração para o Sicredi. A instituição reuniu cerca de 300 empresários e jornalistas para apresentar o ambiente e o conceito da sua plataforma exclusiva, o Sicredi Empresas. Voltada para empresários com faturamento anual acima de R$ 30 milhões, a agência oferece atendimento humanizado e consultorias financeiras personalizadas para empresas de grande porte.

“Já temos 195 empresas capixabas na nossa plataforma, dos mais diversos segmentos, incluindo café, pimenta, granito, indústria, comércio, serviço e exportação. Nosso objetivo com a agência é desenhar produtos de acordo com a necessidade do associado, fortalecendo a relação do Sicredi com o seu negócio e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região”, reforçou diretor-executivo da Sicredi Serrana RS/ES, Fabrício Cambruzzi.

Pautada por um modelo de gestão que valoriza a participação dos associados, o Sicredi está presente em 45 municípios do Espírito Santo, com 56 agências, e alcançou a marca de 100 mil associados em 2024.

Com um repertório recheado de clássicos da música nacional, a Orquestra do Instituto Artes Sem Limites foi destaque na inauguração da nova agência do Sicredi. Os convidados foram recebidos por uma bela apresentação de crianças e jovens do projeto, que conta com o apoio do programa Fundo Social da cooperativa de crédito.

Sicredi inaugura nova agência

OUTUBRO ROSA

Alda Libardi, Renata Pimentel, Lorena Varejão e Raísa Santana: bate-papo sobre a saúde da mulher, na Valor Investimentos Crédito: Alair Borges

Dinheiro e felicidade Na próxima terça-feira (29), o assessor de investimentos da Valor, Leonardo Pastore, recebe a psicóloga Marianne Limonge para um bate-papo, em que vão abordar a ligação entre dinheiro e felicidade. O evento acontece na sede da Valor e busca discutir como a educação financeira pode proporcionar mais tranquilidade, diminuindo o estresse relacionado às finanças. No Rio O presidente do Instituto MOVIVE, Gilberto Weber participa do ‘17º Seminário Hospitais Saudáveis - SHS 2024’ que acontece entre os dias 29 e 30 de outubro, no Mercure Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o tema Resiliência e Adaptação Climática no Sistema de Saúde Brasileiro: um caminho para equidade e justiça social.

LANÇAMENTO DE LIVRO

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