Sicredi inaugura nova agência com coquetel para empresários; veja fotos

A noite da última quinta-feira, 24, foi de celebração para o Sicredi. A instituição reuniu cerca de 300 empresários e jornalistas para apresentar o ambiente e o conceito da sua plataforma exclusiva, o Sicredi Empresas. Voltada para empresários com faturamento anual acima de R$ 30 milhões, a agência oferece atendimento humanizado e consultorias financeiras personalizadas para empresas de grande porte.
“Já temos 195 empresas capixabas na nossa plataforma, dos mais diversos segmentos, incluindo café, pimenta, granito, indústria, comércio, serviço e exportação. Nosso objetivo com a agência é desenhar produtos de acordo com a necessidade do associado, fortalecendo a relação do Sicredi com o seu negócio e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região”, reforçou diretor-executivo da Sicredi Serrana RS/ES, Fabrício Cambruzzi.
Pautada por um modelo de gestão que valoriza a participação dos associados, o Sicredi está presente em 45 municípios do Espírito Santo, com 56 agências, e alcançou a marca de 100 mil associados em 2024.
Com um repertório recheado de clássicos da música nacional, a Orquestra do Instituto Artes Sem Limites foi destaque na inauguração da nova agência do Sicredi. Os convidados foram recebidos por uma bela apresentação de crianças e jovens do projeto, que conta com o apoio do programa Fundo Social da cooperativa de crédito.