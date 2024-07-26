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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Número de uniões estáveis cresce no Brasil

Publicado em
26 jul 2024 às 03:00
Casamento, alianças, matrimônio
A formalização da união estável traz segurança jurídica em caso de separação ou falecimento de um dos parceiros Crédito: Shutterstock
O número de uniões estáveis no Brasil vem crescendo nos últimos anos, com mais de 132 mil atos registrados em um ano, segundo dados do Relatório Anual Cartório em Números. A advogada Bruna Pereira Aquino, do escritório ADB e Advogados Associados, explicou para a coluna que a formalização da união estável traz segurança jurídica em caso de separação ou falecimento de um dos parceiros.
“Entre os benefícios da união estável estão a escolha do regime de bens e a maior facilidade para pleitear o recebimento de pensão por morte. Além disso, em caso de falecimento de um dos conviventes, a formalização da união estável previne maiores conflitos familiares e preserva o direito do companheiro sobrevivente ao afastar eventuais discussões sobre a existência do relacionamento”.

NA FLÓRIDA 

Cid Moura, Rita Camata, Sônia Abelha, Ricardo Abelha, Enza Camata e os filhos Antonella, Rafaella e Enrico
Cid Moura, Rita Camata, Sônia Abelha, Ricardo Abelha, Enza Camata e os filhos Antonella, Rafaella e Enrico: férias em família Crédito: Divulgação

Aniversário

É nesta sexta-feira (26), a partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro,  o festão de 60 anos do empresário  Valtair Torerani.

Casamento

Ayla Roveda e Pedro Kretli convidam para o seu casamento no sábado (27), na Igreja Santa Úrsula, em Soído, Domingos Martins. A recepção será no Parque das Hortênsias. 

Em Pedra Azul

O cirurgião plástico, Ariosto Santos e Shirley Santos estão confirmados como convidados para o Inverno VIP 2024. O evento, organizado por Wesley Sathler, acontece no início de agosto na charmosa Pedra Azul.

Em Laranjeiras

A incorporadora e construtora Octo empreendimentos lança para o mercado capixaba o condomínio de 26 casas de alto padrão em Morada de Laranjeiras, na Serra. 

ANIVERSÁRIO

Delci Pereira e Thamires Silva receberam convidados para comemorar os 40 anos da Farmácia Mônica Drogaria e Manipulação
Delci Pereira e Thamires Silva receberam convidados para comemorar os 40 anos da Farmácia Mônica Drogaria e Manipulação. Crédito: Cloves Louzada

Planejamento Estratégico da Serra

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) realiza na próxima terça-feira (30) uma reunião institucional para apresentação do diagnóstico quantitativo e qualitativo do Planejamento Estratégico de Serra 2024-2044. O encontro será às 9h, no Auditório da Casa do Empresário, em Morada de Laranjeiras.

QUERIDOS DE RR

Aurora Vargas e Marcelo Ribeiro
Aurora Vargas e Marcelo Ribeiro Crédito: Cloves Louzada

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