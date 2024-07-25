Capixabas curtem férias de julho na Disney; veja fotos

Graciella D' Ferraz se apresenta no "Esquina da Cultura", neste sábado (27), em Guarapari, para apresentar o show "DeLuxe", com repertório eclético, repleto de canções nacionais e internacionais. No palco, ela vai receber a cantora e pianista erudita Vanessa Loyola, que é guarapariense, para um dueto em duas canções. Essa será a primeira vez que as artistas vão dividir os vocais e elas prometem entregar ao público uma performance bem alto astral. A apresentação será a partir das 19 horas, no Palco Praia dos Namorados, próximo à praça do Bradesco.