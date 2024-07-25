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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Capixabas curtem férias de julho na Disney; veja fotos

Publicado em
25 jul 2024 às 03:00
AMILA QUEIROZ, Coordenadora da Tia Penha Tours, e suas passageiras, fazendo compras de maquiagem no TARGET.
Camila Queiroz, coordenadora da Tia Penha Tours, e suas passageiras, fazendo compras de maquiagem no Target Crédito: Divulgação

Capixabas na Disney

Tem muito capixaba curtindo as férias de julho no roteiro Disney e Nova York. Os parques da Disney, da Universal, compras nos shoppings mais badalados de Orlando marcam a temporada de lazer. da temporada da turma quembarcou a  Tia Penha Tours. Veja as fotos!

JANTAR

Em Goiânia

Um dos circuitos mais velozes do automobilismo brasileiro será o palco da 4ª Etapa da Stock Series. O piloto Hugo Cibien não vê a hora de acelerar no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, neste final de semana (27 e 28 de agosto), em Goiânia (GO).

Em Guarapari

Graciella D' Ferraz se apresenta no "Esquina da Cultura", neste sábado (27), em Guarapari, para apresentar o show "DeLuxe", com repertório eclético, repleto de canções nacionais e internacionais. No palco, ela vai receber a cantora e pianista erudita Vanessa Loyola, que é guarapariense, para um dueto em duas canções. Essa será a primeira vez que as artistas vão dividir os vocais e elas prometem entregar ao público uma performance bem alto astral. A apresentação será a partir das 19 horas, no Palco Praia dos Namorados, próximo à praça do Bradesco.

Brunch de aniversário

Em comemoração aos 7 anos da sua clínica capilar, Cristal Bastos recebe para agendamentos exclusivos com brunch da Bio Culinária Saudável, neste sábado (27), das 8h às 17h, na Praia do Canto.

COMEMORAÇÃO

Laís Barbosa, Jane e Felipe Rigoni
Laís Barbosa, Jane Rigoni e Felipe Rigoni: celebrando o primeiro mês da Tutus Baby,  loja para bebês e gestantes com marcas inéditas no Estado, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

EM LINHARES

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