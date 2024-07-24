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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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DJ Zatto estreia em palco de rooftop em Vitória; veja fotos

Publicado em
24 jul 2024 às 03:00
Zatto, João Vitor Luz e Rhanna Bonella
Zatto, João Vitor Luz e Rhanna Bonella Crédito: Arthur Louzada

Na pista com Zatto

Na noite de sexta-feira (19), Zatto fez a sua grande estreia como Dj abrindo o show do DJ Kiko Franco no palco do Tetto Rooftop Vitória. O artista capixaba brilhou na pick-ups tocando seus hits como “Mad Love” e “Brota” agitando a galera na pista de dança. Veja as fotos de Artjhur Louzada.

CINEMA

Dan Ferreira, Larissa Delbone e Renata Rasseli
Dan Ferreira, Larissa Delbone e Renata Rasseli: na terceira noite do Festival de Cinema de Vitória, na segunda-feira (22), no Sesc Glória Crédito: Vikki Dessaune_Acervo Galpao-IBCA

Em São Paulo

Nesta quarta-feira (24), Adrianna Eu, artista carioca representada pela nossa galeria Matias Brotas, inicia a montagem da exposição "Laços", apresentando uma performance onde vai desenrolar milhares de carretéis a metragem equivalente à imaginária linha do Equador. O trabalho inédito, que será exposto no vão central do Pátio Higienópolis, em São Paulo, em comemoração aos 25 anos do mall, abre ao público a partir do dia 1º de agosto, e tem curadoria do renomado Marcello Dantas.

Em Milão

Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva da Óticas Paris, está em Milão conferindo as últimas novidades das principais marcas eyewear. Entre os destaques, a Ray-Ban se sobressai pelo alto investimento em tecnologia. A grande inovação são as armações com tecnologia Transitions, que agora trazem a fotossensibilidade para toda a estrutura do óculos. “Essas armações mudam de cor por completo, revelando estampas e cores exclusivas. Parece mágica, mas é pura tecnologia, proporcionando uma experiência única ao consumidor," explica Ana Luiza. Em breve, os novos modelos estarão disponíveis nas 12 lojas físicas e no e-commerce da Óticas Paris, que celebra 45 anos de tradição e inovação no mercado óptico capixaba.

Pós em Sampa

A terapeuta capilar Rúbia Galvão vai fazer uma pós-graduação em Tricologia, a partir de agosto, em São Paulo. 

EM PARIS

Lamberto e Flávia Palombini
A nutricionista Flávia Palombini e o marido, o empresário Lamberto Palombini, em Paris: entre um atendimento e outro, ela curte momentos de lazer com a família. Crédito: Divulgação

Exemplo de pergunta?

Exemplo de resposta!

Medicina esportiva

 O novo local de atendimento da Cardiodiagnóstico, no Canal Office Tower, em Vila Velha, terá a medicina esportiva como um ponto forte. Entre os destaques dos novos equipamentos estão uma esteira ergométrica com maior velocidade máxima e inclinação e uma smartbike, que permite a avaliação cardiopulmonar em ciclistas. “Esses equipamentos reforçam o nosso compromisso com uma avaliação física precisa e detalhada, para atletas ou qualquer pessoa que busca por mais saúde e qualidade de vida”, afirma o cardiologista Rafael Altoé. O investimento é de mais de R$ 2 milhões, e o espaço começa a receber os pacientes no dia 29 de julho.

ALMOÇO

Cairo Ottaiano, Phillipy Machado e Fabrício Soares
Cairo Ottaiano, Phillipy Machado e Fabrício Soares: no almoço em comemoração aos 25 anos da Associação Empresarial de Viana (AEV) Crédito: Patrícia Majone

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