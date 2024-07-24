DJ Zatto estreia em palco de rooftop em Vitória; veja fotos

Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva da Óticas Paris, está em Milão conferindo as últimas novidades das principais marcas eyewear. Entre os destaques, a Ray-Ban se sobressai pelo alto investimento em tecnologia. A grande inovação são as armações com tecnologia Transitions, que agora trazem a fotossensibilidade para toda a estrutura do óculos. “Essas armações mudam de cor por completo, revelando estampas e cores exclusivas. Parece mágica, mas é pura tecnologia, proporcionando uma experiência única ao consumidor," explica Ana Luiza. Em breve, os novos modelos estarão disponíveis nas 12 lojas físicas e no e-commerce da Óticas Paris, que celebra 45 anos de tradição e inovação no mercado óptico capixaba.