DJ Zatto estreia em palco de rooftop em Vitória; veja fotos

O novo local de atendimento da Cardiodiagnóstico, no Canal Office Tower, em Vila Velha, terá a medicina esportiva como um ponto forte. Entre os destaques dos novos equipamentos estão uma esteira ergométrica com maior velocidade máxima e inclinação e uma smartbike, que permite a avaliação cardiopulmonar em ciclistas. “Esses equipamentos reforçam o nosso compromisso com uma avaliação física precisa e detalhada, para atletas ou qualquer pessoa que busca por mais saúde e qualidade de vida”, afirma o cardiologista Rafael Altoé. O investimento é de mais de R$ 2 milhões, e o espaço começa a receber os pacientes no dia 29 de julho.