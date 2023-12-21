Mediatorie Administradora de Benefícios premia destaques do ano com festa em Vila Velha

Com uma festa em Vila Velha, a Mediatorie Administradora de Benefícios celebrou - e reconheceu - os melhores desempenhos em vendas realizadas ao longo de 2023, mais precisamente entre os meses de janeiro a novembro. O evento aconteceu na última sexta (15), no Cerimonial Casa Di Lucca.

A celebração premiou os Top 10 Consultores e Top 5 Corretoras da Mediatorie. Em clima de emoção e de conquista, os vencedores foram agraciados com reconhecimento - essencial para um profissional bem-sucedido - e prêmios em dinheiro.

Os consultores que se destacaram em 2023 foram recompensados com prêmios especiais. O décimo ao sexto colocado recebeu um cartão premiação no valor de R$ 1 mil. O quinto lugar ganhou uma Smart TV de 55 polegadas, o quarto, uma Smart TV de 60 polegadas, e o terceiro foi premiado com uma Smart TV de 65 polegadas.

O segundo colocado levou uma moto elétrica, enquanto o campeão em vendas, Alcinei Magno da Penha Raposo, sócio da RP2 Corretora, ganhou um Fiat Mobi 0 km. Uma maneira incrível de fechar o ano com um carro novinho na garagem!

No caso das corretoras TOP 5, os prêmios foram em forma de cartões premiação. A quinta colocada recebeu um cartão no valor de R$ 1 mil, a quarta obteve um cartão de R$ 2 mil, a terceira foi agraciada com R$ 5 mil, a segunda recebeu um cartão premiação de R$ 10 mil e a campeã da noite, a TOP 1 Corretora em vendas, a Clube 1 Corretora, levou para casa o prêmio de R$ 15 mil.

Sócios-proprietários da RP2 Corretora, Thiago Paganini conquistou o 4º lugar entre as TOP 5 corretoras e Alcinei Magno da Penha Raposo foi o campeão da noite, o TOP 1 consultor em vendas de 2023 Crédito: Thiago Fabretti

"A festa de final de ano foi o congraçamento de um trabalho entre a equipe de colaboradores com todo o time e parceiros comerciais. A cada desafio e etapa vencida se consolida a energia, a sinergia e o comprometimento de entregar o melhor - em termos de qualidade - dos nossos produtos e serviços para os clientes", destacou à coluna, Alexandre Vasconcellos, diretor administrativo financeiro da Mediatorie.

"Nossa característica é trabalhar com garra, alegria, energia e capacidade de superar todo e qualquer desafio para entregar produtos e serviços aos clientes. A festa de final de ano, com as premiações e a celebração, foi a coroação de um trabalho perfeito durante todo 2023", pontua o diretor.

Mediatorie Administradora de Benefícios premia destaques do ano com festa em Vila Velha

A festa de premiação da Mediatorie foi um evento que celebrou, antes de tudo, o sucesso, a dedicação e o empenho dos profissionais que se destacaram em 2023. Mais do que uma simples celebração, foi um reconhecimento merecido para as pessoas que fizeram a diferença no mundo das vendas e beneficiaram a Mediatorie com seu talento e esforço. Já estamos ansiosos para a terceira edição da festa, em 2024.