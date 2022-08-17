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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Joana Siqueira e André Serrão Coser dizem sim-sim em Anchieta

Publicado em
17 ago 2022 às 02:30
Casamento de Joana Siqueira e André Serrão Coser foi celebrado por Natasha Siviero
 Joana Siqueira e André Serrão Coser: sim-sim foi celebrado por Natasha Siviero Crédito: André Alves Fotografia

Joana&André

Queridos de RR, Joana Siqueira e André Serrão Coser festejaram o casamento no sábado (13), sob um pôr do sol perfeito, na Casa de Maria, na Ponta dos Castelhanos, em Anchieta. No ano passado, o casal selou a união na Igreja São Gonçalo, no Centro de Vitória, mas adiou a festa, devido à pandemia. Os anfitriões foram os pais Dulce Vivacqua e João Henrique Siqueira (pais da noiva) e  Monika Serrão e Arlindo Coser Filho (in memoriam).  Desta vez, a celebrante Natasha Siviero comandou a cerimônia, seguida da festa, com catering do Le Buffet. A decoração foi assinada por Camila Sarmento. A banda Alan Venturin e DJ Phill Fernandes ferveram a pista. Na próxima semana, o casal parte para lua de mel na California e Havaí.

VAMOS AJUDAR O ASILO DOS VELHOS!

Depois de um longo período de pandemia sem poder realizar ações beneficentes, o Asilo dos Idosos de Vitória retoma os eventos e promove nesta quarta (17) e quinta-feira (18) o bazar de peças de cama, mesa, banho e decoração feitas com muito amor pelas voluntárias da instituição. As peças bordadas e artesanais estarão expostas de 9 às 18h, no Centro da Praia Shopping, em Vitória. É uma excelente oportunidade para uma ação do bem com renda toda revertida para o Asilo. O bazar das voluntárias existe há mais de 15 anos, e segundo o presidente do Conselho Deliberativo da instituição, João Ângelo Baptista, ajuda muito a manter a instituição.

Saúde ocular

A oftalmologista Liliana Nóbrega promoverá um novo encontro para médicos oftalmologistas e dermatologistas capixabas, com presença exclusiva da especialista Faride Tanos, do Rio Janeiro. A médica carioca, uma das grandes referências no país em olho seco, falará sobre a rosácea, inflamação dermatológica crônica que afeta a pele do rosto e causa vermelhidão, queimação e coceira nos olhos, sendo chamada de rosácea ocular. Após o encontro, a confraternização será no Balthazar. 

Celebração

Cesinha Saade convida para celebração de 1 ano da Speed Recovery Recuperação Muscular, nesta quinta-feira (18), na Rua do Canal, em Jardim da Penha.

Redes sociais e fotografia

A arquiteta Angelina Côrtes, idealizadora do projeto Juntos na Bazzar, recebe na quarta-feira (24), às 18h, para a terceira edição do projeto “Juntos na Bazzar” um grupo de arquitetos e designers para participar da bate-papo com duas especialistas, Thaís Vieira e Giovana Gonçalves sobre redes sociais e fotografia no mundo da arquitetura.

INAUGURAÇÃO

Guilherme e Lívia Barutti abriram as portas de sua nova gelateria Barutti, na Praia da Costa
Guilherme e Lívia Barutti abriram as portas de sua nova gelateria,  na Praia da Costa, nesta segunda-feira (15) Crédito: Thuanny Louzada

Ademi-ES em Linhares

Nesta quinta-feira, a Ademi-ES promove um novo encontro com associados e empresários do ramo imobiliário de Linhares e seu entorno. O evento acontece a partir das 8h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, e contará com uma palestra do Everest Summiteer Juarez Gustavo Soares, também conselheiro da Ademi-ES. Na oportunidade, ele vai traçar um paralelo entre os desafios ao escalar montanhas e a vida corporativa.

Horta em prédios

 A horta comunitária em condomínio é uma tendência e vem ganhando cada vez mais adeptos. A novidade permite que os moradores cultivem vegetais e hortaliças, que podem ser colhidos entre eles. De olho nessa demanda, Camila Menezes inclui no projeto do Alameda 25 uma horta. Lançamento da Empar Incorporadora, na Mata da Praia, o projeto traz outros espaços alinhados aos novos tempos, como uma área comum de coworking, totalmente equipada com mesas e cadeiras ergonômicas, entradas e conectores para computadores e notebooks, infraestrutura para wi-fi e climatizado.

Pequeno Gênio Capixaba

 Ele já lia cerca de 200 palavras com 1 ano e ,6 meses. Aos três, já dominava a leitura e reconhecia as bandeiras de todos os países do mundo. Aprendeu sozinho Inglês e Espanhol e fala um pouco de outros quatro idiomas como russo e francês. Igor Pinheiro dos Santos Miranda, 12 anos, capixaba e aluno da Escola Monteiro, disputa neste domingo (21), a final do quadro Pequenos Gênios, do programa Domingão do Huck. A torcida dos colegas e da comunidade escolar como um todo é grande. Mas, independente do resultado, por lá, Igor já é um super campeão.

Opening

Vila Velha recebe a partir desta quinta-feira, 18, a segunda maior operação da Zinzane no Brasil. Sob o comando da gerente Samantha Delunardo, a marca irá promover um coquetel de lançamento para a nova loja, no Shopping Vila Velha, com buffet assinado por Edna Jabour. A DJ Dani B é quem comanda o som.

HOMENAGEM

Caminhada

A cirurgiã plástica Patricia Lyra convida para a caminhada “Movimento Lipedema Capixaba”, neste domingo (21), na orla da Praia de Camburi, próximo ao quiosque K1, às 8h30. O lipedema é uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas

Tarde de negócios

Penha Arraz, empresária do ramo da beleza, participa da 7ª edição da Tarde de Negócios, que acontece no dia 17, a partir das 17h30, no Coco Bambu, em Vila Velha. O evento é organizado pelo Grupo Mulheres Empreendedoras do Espírito Santo.

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