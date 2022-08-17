Joana Siqueira e André Serrão Coser dizem sim-sim em Anchieta

Queridos de RR, Joana Siqueira e André Serrão Coser festejaram o casamento no sábado (13), sob um pôr do sol perfeito, na Casa de Maria, na Ponta dos Castelhanos, em Anchieta. No ano passado, o casal selou a união na Igreja São Gonçalo, no Centro de Vitória, mas adiou a festa, devido à pandemia. Os anfitriões foram os pais Dulce Vivacqua e João Henrique Siqueira (pais da noiva) e Monika Serrão e Arlindo Coser Filho (in memoriam). Desta vez, a celebrante Natasha Siviero comandou a cerimônia, seguida da festa, com catering do Le Buffet. A decoração foi assinada por Camila Sarmento. A banda Alan Venturin e DJ Phill Fernandes ferveram a pista. Na próxima semana, o casal parte para lua de mel na California e Havaí.

Depois de um longo período de pandemia sem poder realizar ações beneficentes, o Asilo dos Idosos de Vitória retoma os eventos e promove nesta quarta (17) e quinta-feira (18) o bazar de peças de cama, mesa, banho e decoração feitas com muito amor pelas voluntárias da instituição. As peças bordadas e artesanais estarão expostas de 9 às 18h, no Centro da Praia Shopping, em Vitória. É uma excelente oportunidade para uma ação do bem com renda toda revertida para o Asilo. O bazar das voluntárias existe há mais de 15 anos, e segundo o presidente do Conselho Deliberativo da instituição, João Ângelo Baptista, ajuda muito a manter a instituição.